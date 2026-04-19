शरीर की गर्मी और पित्त को शांत करने में मदद करेंगे ये प्राकृतिक पेय, शरीर को मिलेगी मजबूती

नई दिल्ली, 19 अप्रैल (आईएएनएस)। गर्मियों के मौसम में शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। गर्मी की वजह से सिर दर्द, पाचन का खराब होना और त्वचा से संबंधित रोग परेशान करने लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है?

गर्मी में शरीर में पित्त तेजी से बढ़ता है। शरीर बाहर के वातावरण से प्रभावित होता है, जिससे शरीर के अंदर से गर्मी बढ़ती रहती है। आज हम आपके लिए ऐसे घरेलू पेय पदार्थों की जानकारी लेकर आए हैं, जो शरीर के पित्त को शांत करने में मदद करेंगे।

पित्त के असंतुलन से शरीर को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। शरीर बेवजह थकान महसूस करने लगता है, गर्मी बहुत तेज महसूस होती है, मुंह और जीभ पर छाले निकलने लगते हैं, पेट में अधिक मात्रा में एसिड बनने लगते हैं, और अचानक चिड़चिड़ापन महसूस होता है। यह सभी पित्त के बढ़ने के लक्षण होते हैं, जिन्हें आहार से संतुलित किया जा सकता है।

पान और गुलकंद का शरबत पित्त को शांत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पेट को ठंडा रखता है, पाचन को सुधारने में मदद करता है और शरीर की ऊर्जा को बनाए रखता है। इसके अलावा खजूरादी मंथ का भी सेवन कर सकते हैं, जो एक आयुर्वेदिक और शीतलता प्रदान करने वाला पेय पदार्थ है। इसके सेवन से कमजोरी दूर होती है, एनीमिया को दूर करता है, और अगर गर्मियों में अधिक प्यास लगती है तो इस परेशानी से भी छुटकारा मिल जाता है।

आंवला और सब्जा सीड का मिश्रण भी पित्त को संतुलित करने में सहायक है। यह सिर्फ शरबत नहीं, बल्कि टॉनिक की तरह काम करता है। इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल कम होता है और हृदय रोगों के होने की संभावना भी कम होती है। इसके साथ यह मिश्रण पाचन और डिटॉक्स में भी सहायक होता है। नारियल और कोकम पेय भी शरीर में हार्मोन को संतुलित कर गर्मी को कम करता है। यह पेट की समस्याओं से राहत देता है और गैस बनने और सीने में जलन की परेशानी को कम करता है। इसके सेवन से शरीर को ठंडा रखता है।

इसके अलावा, सीबकथॉर्न का जूस भी गर्मियों में संजीवनी की तरह काम करता है। यह शरीर की रोग प्रतिरोक्षक क्षमता को मजबूती देता है और इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।

--आईएएनएस

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