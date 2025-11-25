स्वास्थ्य

शाहीनबाग तक पहुंचे 262 करोड़ रुपए से ज्यादा के जब्त ड्रग्स के तार, घर सील

Nov 25, 2025, 07:57 AM

नई दिल्ली, 24 नवंबर (आईएएनएस)। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दिल्ली में ड्रग्स माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 262 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स बरामद की गई। अब इस मामले की जांच शाहीनबाग तक पहुंच गई है।

एनसीबी की एक टीम शाहीनबाग के आरिफ सिद्दीकी के घर पहुंची और उसके घर पर एनडीपीएस एक्ट के तहत पूछताछ के लिए नोटिस भी लगाया। इसके साथ ही पूछताछ के लिए आरिफ सिद्दीकी को पेश होने के लिए कहा गया है। इस नोटिस में सिद्दीकी को तुरंत अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिद्दीकी के घर एनसीबी और दिल्ली पुलिस की टीम छापेमारी के लिए पहुंची थी। इसके बाद पांचवें फ्लोर पर मौजूद सिद्दीकी के फ्लैट को सील कर दिया गया। इतना ही नहीं, बिल्डिंग पर नोटिस भी लगा दिया गया। इस नोटिस में उन्हें तुरंत अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।

बता दें कि दिल्ली पुलिस और एनसीबी ने खुफिया जानकारी के आधार पर तीन दिनों तक ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय सिंथेटिक ड्रग नेटवर्क का खुलासा हुआ। खुफिया जानकारी के आधार पर एनसीबी की टीम ने दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में निगरानी बढ़ा दी थी।

इसके बाद एनसीबी के अधिकारियों ने 25 साल के एक शख्स को गिरफ्तार किया। इस शख्स की गिरफ्तारी नोएडा से हुई। आरोपी एक किराए के घर में रहता था और फेक सिम कार्ड के जरिए कई सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल करता था। उससे पूछताछ के दौरान एक महिला को हिरासत में लिया गया। दोनों के बयानों के आधार पर दिल्ली के छतरपुर में छापेमारी हुई, जहां से बड़ी संख्या में ड्रग्स बरामद की गई।

इस सफलता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नारकोटिक्स ब्यूरो को बधाई दी और कहा कि हमारी सरकार अभूतपूर्व गति से ड्रग कार्टेल को नष्ट कर रही है। नई दिल्ली में 262 करोड़ मूल्य की 328 किलोग्राम मेथामफेटामाइन जब्त करके और दो को गिरफ्तार करके एक सफलता हासिल की गई।

