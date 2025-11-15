स्वादिष्ट ही नहीं, सेहत और सौंदर्य का भी खजाना है पिस्ता, सेवन से खिल उठेगा चेहरा

नई दिल्ली, 15 नवंबर (आईएएनएस)। सर्दियों में त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है। ऐसे में कितने भी महंगे क्रीम और ट्रीटमेंट कर लो बार-बार डल चेहरे की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तमाम कोशिशों के बावजूद निखार नहीं आ रहा? तो भारत सरकार का आयुष मंत्रालय बेहतरीन सलाह पिस्ता के रूप में देता है।

पिस्ता को अपनी डाइट में शामिल करना कई लिहाज से फायदेमंद है। एक्सपर्ट के अनुसार, पिस्ता त्वचा को निखारने में बेहद मददगार है। इसमें मौजूद विटामिन-ई त्वचा को गहराई से पोषण देता है और चमक लौटाता है। पिस्ता सिर्फ स्वादिष्ट नहीं, बल्कि सेहत और सौंदर्य का भी खजाना है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन-ई होता है, जो त्वचा को नमी देता है, उसे मुलायम बनाता है, और रूखापन दूर करता है। साथ ही, यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है।

लिहाजा झुर्रियां, फाइन लाइन्स और डलनेस से बचाव में पिस्ता कारगर है। पिस्ता के सेवन से एक-दो नहीं बल्कि कई लाभ मिलते हैं। इससे त्वचा में निखार आता है, विटामिन-ई फ्री रेडिकल्स से लड़ता है, जिससे त्वचा चमकदार और जवां रहती है। बायोटिन और प्रोटीन से भरपूर पिस्ता बालों का झड़ना रोकता है और चमक बढ़ाता है। यह कोलेस्ट्रॉल कम करने में मददगार है और दिल को स्वस्थ रखता है। पिस्ता फाइबर से भरपूर होता है, जिससे भूख कम लगती है, वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है। जिंक और विटामिन बी6 रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। यह आंखों के लिए भी फायदेमंद है। इसमें ल्यूटिन और जियाजैंथिन पाए जाते हैं, जो आंखों की रोशनी बनाए रखते हैं।

एक्सपर्ट बताते हैं कि भुने हुए पिस्ता सुबह खाली पेट या नाश्ते में दूध के साथ लेना फायदेमंद है।

पिस्ता को डाइट में शामिल कर कई लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। जिन लोगों को एलर्जी और किडनी की समस्या है, उन्हें डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही पिस्ता खाना चाहिए।

--आईएएनएस

एमटी/डीएससी