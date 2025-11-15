स्वाद और सेहत का खजाना अंकुरित चने, डायबिटीज मरीजों के लिए बेस्ट नाश्ता

नई दिल्ली, 14 नवंबर (आईएएनएस)। डायबिटीज एक ऐसी शारीरिक समस्या है, जिसमें मरीजों को ढेरों परहेज करने पड़ते हैं। खानपान हो या नाश्ता, काफी सोच-समझकर डाइट चार्ट बनानी पड़ती है। ऐसे में डायबिटीज के मरीजों के लिए बेस्ट नाश्ता अंकुरित चने हैं, जो न केवल स्वाद बल्कि सेहत का भी खजाना हैं।

भारत सरकार का आयुष मंत्रालय प्राकृतिक और पौष्टिक आहार की सलाह देता है। मंत्रालय अंकुरित चने को ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत बताता है, जो न केवल सामान्य लोगों के लिए फायदेमंद है, बल्कि डायबिटीज के मरीजों के लिए भी सबसे अच्छा नाश्ता माना जाता है। यह सस्ता, आसानी से उपलब्ध और स्वास्थ्य का खजाना है।

अंकुरित चने शरीर को ऊर्जा देते हैं और ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। अंकुरण की प्रक्रिया में चने में पोषक तत्व कई गुना बढ़ जाते हैं। इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। डायबिटीज के मरीजों के लिए यह नाश्ता इसलिए खास है क्योंकि यह धीरे-धीरे पचता है और शुगर लेवल अचानक नहीं बढ़ने देता।

डायबिटीज के मरीजों को अंकुरित चने से कई लाभ मिलते हैं, अंकुरित चनों में फाइबर भरपूर मात्रा में होती है, जो ग्लूकोज के अवशोषण को धीमा करता है। इससे खाना खाने के बाद शुगर लेवल तेजी से नहीं बढ़ता। कार्बोहाइड्रेट धीरे-धीरे टूटते हैं, जिससे दिनभर एनर्जी बनी रहती है। कम कैलोरी और ज्यादा फाइबर होने से भूख कम लगती है, जो मोटापा घटाने और डायबिटीज मैनेज करने में मदद करता है। साथ ही पाचन संबंधित समस्या भी दूर होती है। फाइबर कब्ज दूर करता है और आंतों को स्वस्थ रखता है। आयरन से इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है।

अंकुरित चने बनाने की विधि भी आसान है। काले चनों को रातभर पानी में भिगो दें। सुबह पानी निकालकर गीले कपड़े में बांधकर 8-10 घंटे रखें, अंकुर निकल आएंगे। इसके बाद इसमें सेंधा नमक, कसा हुआ ताजा अदरक, नींबू का रस और थोड़ी काली मिर्च मिलाएं।

आयुर्वेदाचार्य बताते हैं कि अंकुरित चने का नियमित सेवन डायबिटीज के मरीजों के लिए वरदान है। लेकिन दवा बंद न करें, डॉक्टर की सलाह जरूर लें। यह प्राकृतिक नाश्ता न केवल शुगर नियंत्रित करता है, बल्कि पूरे शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाता है।

--आईएएनएस

