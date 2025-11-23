स्वास्थ्य और सौंदर्य दोनों के लिए वरदान है करी पत्ता. जानें इसके फायदे

नई दिल्ली, 22 नवंबर (आईएएनएस)। भारत की हर रसोई में मिलने वाला करी पत्ता सिर्फ भोजन में स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि सदियों से इस्तेमाल होने वाली जबरदस्त औषधि भी है। करी पत्ते में लिवर डिटॉक्स, ब्लड शुगर कंट्रोल, पाचन सुधार और बालों को झड़ने से रोकने जैसी खूबियां मौजूद होती हैं।

करी पत्ता में विटामिन ए, बी, सी, ई, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटो-कंपाउंड्स, आयरन, कैल्शियम और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए काफी जरूरी है।

आयुर्वेद की मानें तो करी पत्ता शुगर कंट्रोल के लिए बढ़िया है। रोज खाली पेट 7 से 10 ताजे पत्ते चबाने से ब्लड शुगर धीरे-धीरे कंट्रोल में आता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए एक चम्मच करी पत्ता पाउडर गुनगुने पानी के साथ लेने से लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन (एलडीएल) घटता है और हार्ट मजबूत होता है। फैटी लिवर के लिए 10 से 15 पत्तों का काढ़ा बनाकर पीना लिवर को साफ करता है। साथ ही यह मोटापा भी कम करता है।

बाल झड़ने से रोकने के लिए करी पत्ता पीसकर दही में मिलाकर बालों पर लगाने से जड़ मजबूत होती है।

पाचन सुधारने के लिए करी पत्ता और जीरे का ड्रिंक गैस व एसिडिटी दूर करता है। एनीमिया में 10 पत्तों का रस गुड़ के साथ लेने से आयरन की कमी पूरी होती है। मतली या जी मिचलाने पर पत्ते चबाना या उसका रस पीना तुरंत राहत देता है। इम्युनिटी बढ़ाने के लिए 5 मिनट उबालकर चाय की तरह पी सकते हैं।

वजन घटाने में करी पत्ता टॉक्सिन क्लियर करता है और मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, जिससे पेट की चर्बी तेजी से कम होती है। आंखों के लिए यह किसी सुपरफूड से कम नहीं है।

इसके अलावा, करी पत्ता नेचुरल अल्कलॉइड्स से सूजन कम करता है, निकोटीन डिटॉक्स में मदद करता है, महिलाओं में हार्मोन बैलेंस बनाए रखता है और त्वचा पर एंटी-पिगमेंटेशन की तरह काम करता है।

