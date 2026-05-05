स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों में मधुमेह पर जारी किया व्यापक मार्गदर्शन दस्तावेज

नई दिल्ली, 3 मई (आईएएनएस)। बाल स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में संपन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण में सर्वोत्तम प्रथाओं पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में बच्चों में मधुमेह पर मार्गदर्शन दस्तावेज जारी किया।

यह मार्गदर्शन दस्तावेज पहली बार बचपन के मधुमेह की जांच, निदान, उपचार और दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए एक संरचित और मानकीकृत राष्ट्रीय ढांचा स्थापित करता है। इस पहल से भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाता है, जिन्होंने बचपन में मधुमेह की देखभाल को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में एकीकृत किया है।

इस दस्तावेज का उद्देश्य जन्म से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों की सार्वभौमिक जांच सुनिश्चित करना है, जिसमें सामुदायिक और विद्यालय-आधारित प्लेटफार्मों के माध्यम से शीघ्र पहचान शामिल है। संदिग्ध मामलों में तत्काल रक्त शर्करा परीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद पुष्टिकरण निदान और उपचार के लिए जिलास्तरीय स्वास्थ्य केंद्रों में समय पर रेफरल किया जाएगा।

इस ढांचे की एक प्रमुख विशेषता सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एक व्यापक, निशुल्क देखभाल पैकेज का प्रावधान है। इसमें स्क्रीनिंग, निदान सेवाएं, आजीवन इंसुलिन थेरेपी, ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स जैसे निगरानी उपकरण और नियमित फॉलोअप देखभाल शामिल हैं। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य वित्तीय बोझ को कम करना और मधुमेह से पीड़ित बच्चों के लिए निर्बाध उपचार सुनिश्चित करना है।

मार्गदर्शन दस्तावेज में एक एकीकृत देखभाल प्रणाली भी प्रस्तुत की गई है, जो सामुदायिक स्तर की स्क्रीनिंग को जिला अस्पताल आधारित प्रबंधन और मेडिकल कॉलेजों में उन्नत देखभाल से जोड़ती है। यह समन्वय सुनिश्चित करता है कि कोई भी बच्चा प्रणाली से वंचित न रह जाए और निदान से लेकर दीर्घकालिक फॉलोअप तक देखभाल निर्बाध रूप से जारी रहे।

शीघ्र निदान को बढ़ावा देने के लिए यह पहल "4टी" जागरूकता ढांचे को प्रोत्साहित करती है। शौचालय, प्यास, थकान और पतलापन - जिससे माता-पिता, शिक्षक और देखभालकर्ता टाइप 1 मधुमेह के शुरुआती चेतावनी संकेतों को पहचान सकें।

क्लीनिकल ​​प्रोटोकॉल के अलावा, दस्तावेज परिवार और देखभालकर्ताओं के सशक्तीकरण पर जोर देता है। यह इंसुलिन प्रशासन, रक्त शर्करा निगरानी, ​​आपातकालीन प्रतिक्रिया और दैनिक रोग प्रबंधन पर संरचित प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसमें साक्ष्य-आधारित उपचार दिशानिर्देश, नियमित निगरानी कार्यक्रम और जटिलताओं को रोकने के प्रोटोकॉल भी शामिल हैं।

इस पहल से सार्वजनिक स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें शीघ्र निदान के कारण मृत्यु दर में कमी, जटिलताओं की रोकथाम और प्रभावित बच्चों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार शामिल है। दीर्घकालिक रूप से यह स्वास्थ्य देखभाल लागत को कम करने और बच्चों में गैर-संक्रामक रोगों के प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता को मजबूत करने में योगदान देगा।

इस मार्गदर्शन दस्तावेज के प्रकाशन से सरकार की सभी बच्चों के लिए सुलभ, किफायती, न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता पर बल मिलता है, जिसमें शीघ्र हस्तक्षेप, देखभाल की निरंतरता और बेहतर स्वास्थ्य परिणामों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

--आईएएनएस

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