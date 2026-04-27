स्वस्थ तेलंगाना बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध : मंत्री श्रीधर बाबू

हैदराबाद, 26 अप्रैल (आईएएनएस)। तेलंगाना के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डी. श्रीधर बाबू ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करके, सरकारी अस्पतालों में सुधार करके, और समाज के सभी वर्गों में निवारक स्वास्थ्य देखभाल और जागरूकता को बढ़ावा देकर एक स्वस्थ तेलंगाना बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मंत्री ने हैदराबाद में ग्लोबल ओरल कैंसर ट्रस्ट द्वारा आयोजित 'ग्लोबल ओरल कैंसर जागरूकता मैराथन' को हरी झंडी दिखाई, चेतावनी दी कि गुटखा, पान मसाला, नशीले पदार्थों और खैनी का सेवन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है और जानलेवा भी हो सकता है।

श्रीधर बाबू ने कहा कि राज्य सरकार नशीले पदार्थों के सेवन और उनकी अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठा रही है।

उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे ऐसी हानिकारक लतों से दूर रहें और एक उज्ज्वल भविष्य के निर्माण की दिशा में काम करें।

मंत्री ने रविवार को रायदुर्गम स्थित 'सत्व नॉलेज पार्क' में 10 किलोमीटर की दौड़ को हरी झंडी दिखाई।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक स्वस्थ समाज के निर्माण में हर किसी को अपना योगदान देना चाहिए, और युवाओं को योग तथा नियमित व्यायाम जैसी अच्छी आदतें अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

अस्वस्थ आदतों के कारण होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए, उन्होंने समाज में जागरूकता बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया।

श्रीधर बाबू ने गुटखा सेवन जैसी हानिकारक आदतों के खिलाफ व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान किया। उन्होंने आगाह किया कि तंबाकू के सेवन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में वृद्धि हो रही है, और लोगों से इससे दूर रहने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि 'ओरल कैंसर जागरूकता मैराथन' जैसी पहल, बीमारी की रोकथाम, शीघ्र पहचान और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर एम. रमेश ने 5 किलोमीटर की दौड़ को हरी झंडी दिखाई। ग्लोबल ओरल कैंसर ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. के. दिलीप कुमार ने बताया कि इस मैराथन का आयोजन मुख कैंसर (ओरल कैंसर) के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि बीमारी की शीघ्र पहचान होने पर उसका उपचार संभव हो जाता है, और लोगों को नियमित रूप से अपनी स्वास्थ्य जांच (हेल्थ चेक-अप) करवाने की सलाह दी।

इस मैराथन में शहर की विभिन्न सॉफ्टवेयर कंपनियों के आईटी पेशेवर, डॉक्टर, जानी-मानी हस्तियां और युवा वर्ग, और महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

--आईएएनएस

एससीएच