स्वस्थ बचपन की मजबूत नींव: बच्चों के सही विकास के लिए बेहद जरूरी ये 5 बातें

नई दिल्ली, 29 अप्रैल (आईएएनएस)। बच्चों का सही शारीरिक और मानसिक विकास हर माता-पिता की सबसे बड़ी चिंता होती है। ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट बच्चों के सही विकास के लिए कुछ जरूरी बातों का विशेष ध्यान रखने की सलाह देते हैं, जिसे वे स्वस्थ बचपन की मजबूत नींव बताते हैं।

नेशनल हेल्थ मिशन ने बढ़ते बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए पांच महत्वपूर्ण टिप्स जारी किए हैं। मिशन के अनुसार, उचित पोषण, साफ-सफाई, समय पर टीकाकरण, पर्याप्त नींद और नियमित स्वास्थ्य जांच से बच्चे मजबूत, सक्रिय और स्वस्थ रह सकते हैं। बच्चों के विकास की मजबूत नींव उनके बचपन में ही रखी जाती है। इस दौरान अगर उन्हें संतुलित आहार, स्वस्थ आदतें और उचित देखभाल मिले तो उनका शारीरिक व मानसिक विकास सही दिशा में होता है।

नेशनल हेल्थ मिशन ने जनहित में इन पांच जरूरी टिप्स को अपनाने की अपील की है। इनमें पहला है साफ-सफाई को रोज की आदत बनाएं। इसके लिए बच्चों को हाथ धोने, नाखून काटने, साफ कपड़े पहनने और स्वच्छ वातावरण में रहने की आदत डालें। इससे संक्रमण और बीमारियों से बचाव होता है। दूसरा है संतुलित और पौष्टिक आहार, बच्चों के भोजन में दूध, फल, सब्जियां, अनाज, दालें और प्रोटीन युक्त चीजें शामिल करें। उचित पोषण उनके शारीरिक विकास, मस्तिष्क की कार्यक्षमता और ऊर्जा स्तर के लिए अत्यंत आवश्यक है।

तीसरी जरूरी बात है समय पर टीकाकरण करवाना। इसके लिए बच्चों को सभी जरूरी टीके समय पर लगवाएं। टीकाकरण गंभीर बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है और बच्चे को स्वस्थ रखने में मदद करता है। चौथी जरूरी बात पर्याप्त नींद और आराम है।

बढ़ते बच्चों को रोजाना पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। अच्छी नींद उनके शारीरिक विकास, एकाग्रता और मूड के लिए बेहद जरूरी है। पांचवी जरूरी बात है नियमित स्वास्थ्य जांच करवाना। बच्चों की समय-समय पर डॉक्टर से जांच कराएं। इससे किसी भी समस्या का समय रहते पता चल जाता है और इलाज आसान हो जाता है।

--आईएएनएस

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