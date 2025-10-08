सुंदरता के साथ स्वस्थ होने का संकेत देती है चीकबोन, आसान उपाय से बनाए चेहरा चमकदार

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। क्या चेहरे को देखकर हड्डियों के स्वस्थ होने का अंदाजा लगाया जा सकता है? जानकर हैरानी होगी लेकिन यह सच है।

चीक बोन के जरिए हड्डियों के स्वास्थ्य की पहचान की जाती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि चेहरे की चमक ही हड्डियों के स्वस्थ होने का संकेत देती है। चीक बोन, जिसे गाल की हड्डी भी कहा जाता है, ये सिर्फ चेहरे की सुंदरता का प्रतीक नहीं, बल्कि आंखों की मांसपेशियों की रक्षा भी करती है।

आज के दौर में चीक बोन को सुंदरता का पैमाना भी माना जाता है, लेकिन ये हड्डी हमारे रोजाना के कार्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जायगॉमैटिक बोन ही चीक बोन होती है, जो खाना चबाने में मदद करती है और सीधा मस्तिष्क से जुड़ी होती है। इस हड्डी से जुड़ी मांसपेशी मुस्कान को भी नियंत्रित करने का काम करती है और चेहरे की सुंदरता बढ़ाती है।

चीक बोन को सुंदरता का आधार माना जाता है; जिसके चीक बोन ज्यादा उभरे हुए होते हैं, वह उतना ही आकर्षित लगता है। चीक बोन के उभरने से आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अगर आप भी चीकबोन का स्पष्ट उभार चाहते हैं या चीकबोन की देखभाल करना चाहते हैं, तो कुछ सरल उपाय करके उन्हें उभार सकते हैं।

आकर्षक चीकबोन पाने के लिए योग और व्यायाम करना सबसे आसान तरीका है। इसके लिए 'सिंह आसन' कर सकते हैं और हाथों की मदद से भी कई तकनीक का सहारा ले सकते हैं। मुट्ठी और उंगलियों की सहायता से चीक बोन और गालों की मालिश की जा सकती है। बाजार में कई उपकरण भी मौजूद हैं, जिनसे चेहरे की मसाज की जा सकती है। मालिश करने से चेहरे का रक्त संचार बढ़ेगा और चीकबोन के उभरने में मदद मिलेगी। इससे चेहरा चमकदार भी बनता है।

इसके लिए नारियल तेल और बादाम तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तैलीय त्वचा है तो हफ्ते में एक बार ही मालिश करें, और अगर शुष्क त्वचा है तो हफ्ते में तीन बार मालिश कर सकते हैं। अच्छे आहार से भी चेहरे पर चमक लाई जा सकती है। आहार में फल और हरी सब्जियां खाएं। शरीर में प्रोटीन की मात्रा पूरी लें, जो चेहरे की हड्डी और मांसपेशी को मजबूत करने का काम करेगा। इसके अलावा शरीर को हाइड्रेट रखें और कैफीन युक्त पदार्थों से बचें। चाय, कॉफी, और डिब्बाबंद पदार्थ का सेवन न करें। इसके साथ ही नींद चेहरे की चमक को बढ़ाने और शरीर की ओवरऑल हेल्थ के लिए पूरी नींद जरूर लें।

