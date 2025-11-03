स्टार्टअप फाउंडर को वेज बिरयानी ऑर्डर करने पर मिली नॉन-वेज बिरयानी, स्विगी और बेहरोज की बढ़ी मुश्किलें

नई दिल्ली, 3 नवंबर (आईएएनएस)। स्टार्टअप फाउंडर और एंजेल-वन इन्वेस्टर उदित गोयनका ने ऑनलाइन फूड ऑडरिंग और डिलीवरी कंपनी स्वगी पर आरोप लगाया है कि उन्हें स्विगी से वेज बिरयानी ऑर्डर करने पर रेस्टोरेंट की ओर से नॉन-वेज बिरयानी भेजी गई।

गोयनका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में नॉन-वेज बिरयानी की फोटो शेयर करते हुए लिखा, "मैंने बेहरोज से वेज बिरयानी ऑर्डर की लेकिन मुझे नॉन-वेज बिरयानी डिलिवर कर दी गई।"

गोयनका ने स्विगी और स्विगी केयर को टैग करते हुए मामले को सुलझाने या तुरंत कंज्यूमर कोर्ट जाने की धमकी दी है।

उन्होंने बेहरोज बिरयानी पर भी अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा है कि "तुम लोग घटिया हो। इसके लिए मैं तुम लोगों पर केस करूंगा।"

गोयनका की यह पोस्ट एक्स पर तेजी से वायरल हो रही है। इस पोस्ट को 1.2 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। उधर, एक्स हैंडल यूजर्स के भी अलग-अलग रिएक्शन सामने आए हैं।

एक्स हैंडल यूजर्स गोयनका को समझाते नजर आए कि बेहरोज नॉन-वेज बिरयानी के लिए लोकप्रिय है, ऐसे में उन्हें शुद्ध शाकाहारी बिरयानी इस रेस्टोरेंट से ऑर्डर नहीं करनी चाहिए थी।

गोयनका की पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए बेहरोज बिरयानी की ओर से मामले को लेकर गोयनका से माफी मांगी गई है।

बेहरोज बिरयानी ने एक पोस्ट में लिखा, "उदित, हम इस तरह का एक्सपीरियंस अपने कस्टमर्स को नहीं देते हैं। आपके खराब एक्सपीरियंस के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। कृपया हमें अपनी ऑर्डर आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर डीएम करें ताकि हम मामले को सुलझा सकें।"

बेहरोज बिरयानी की ओर से एस्केलेशन डेस्क से बात करने की भी कोशिश की गई, जिसमें गोयनका से उनका मोबाइल नंबर मांगा गया है, ताकि मामले का समाधान निकाला जा सके।

इससे पहले भी फूड डिलिवरी ऐप स्विगी को लेकर ऐसा ही एक मामला इस वर्ष अप्रैल में नवरात्रि के दौरान सामने आया। जहां नोएडा में रह रही एक छात्रा ने आरोप लगाया था कि उन्होंने नवरात्रि के दौरान अपने लिए वेज बिरयानी ऑर्डर की लेकिन उन्हें जानबूझकर वेज की जगह नॉन-वेज बिरयानी भेज दी गई। छात्रा का कहना था कि उन्होंने जैसे ही बिरयानी के दो से तीन निवाले मुंह में लिए उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि वे नॉन-वेज बिरयानी खा रही हैं। मामले का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस द्वारा रेस्टोरेंट के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया था।

--आईएएनएस

एसकेटी/