स्ट्रिक्ट डाइट और जिम कर शरीर को ना दें तकलीफ, आयुर्वेद से जानें वेट लॉस का सही तरीका

नई दिल्ली, 5 नवंबर (आईएएनएस)। आजकल हर कोई फिट दिखना चाहता है। इसके लिए कोई जिम जा रहा है, कोई लो-कैलोरी डाइट ले रहा है, तो कोई सप्लीमेंट्स पर निर्भर है, लेकिन फिर भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। आयुर्वेद की मानें तो वेट लॉस के लिए सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज काफी नहीं है। इससे पहले आपको शरीर के संतुलन पर ध्यान देना होगा।

वजन घटाने की शुरुआत शरीर की अग्नि (पाचन शक्ति) को मजबूत करने, कफ दोष को संतुलित रखने और मन को शांत करने से होती है। जब तीनों चीजें ठीक रहती हैं, तो शरीर अपने आप हल्का, ऊर्जावान और फिट महसूस करता है।

इसके लिए सुबह की शुरुआत गरम पानी से करें। नींबू डालकर या सादा पानी पी सकते हैं। इससे पाचन क्रिया जागती है। फिर कुछ मिनट गहरी सांसें लें, हल्की स्ट्रेचिंग या सूर्य नमस्कार करें। ये सब शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करते हैं। खाने से पहले अदरक-जीरा पानी या हल्का गरम जल पीना पाचन के लिए अच्छा होता है। कोशिश करें कि आप जल्दी-जल्दी न खाएं। धीरे-धीरे और ध्यान से चबाकर खाना ही सही तरीका है। इससे शरीर को सिग्नल मिलता है कि वह भोजन को ठीक से पचाए, ना कि उसे फैट में बदल दे।

भोजन का नियम बहुत जरूरी है। बार-बार स्नैक करने से बचें ताकि शरीर को डाइजेशन का वक्त मिले। ठंडा पानी, जंक फूड और ज्यादा मीठी चाय से दूरी बनाएं। गरम, सादा और ताजा खाना हमेशा बेहतर रहता है। दोपहर का खाना भारी और रात का हल्का रखें। रात को 6:30 से 8 बजे के बीच खा लें और बाद में 10 मिनट टहलें। ये छोटी-छोटी आदतें पेट की चर्बी घटाने में काम करती हैं।

आयुर्वेदिक उपायों में कुछ घरेलू नुस्खे भी असरदार हैं, जैसे त्रिकटु चूर्ण (अदरक, काली मिर्च, पिप्पली) शहद के साथ, दालचीनी या मेथी का पानी और भोजन के बाद अजवाइन पानी। ये सब फैट मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं और ब्लोटिंग कम करते हैं। साथ ही, अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि गहरी नींद में शरीर फैट बर्निंग मोड में चला जाता है।

