सर्दियों में ये चार चीजें देंगी रूखी त्वचा से निजात और फेस करेगा ग्लो

नई दिल्ली, 9 नबंवर (आईएएनएस)। सर्दियों का मौसम अक्सर त्वचा से नमी छीन लेता है, जिससे त्वचा रूखी, बेजान और झुर्रियां दिखने लगती है। कई लोग इस समस्या से निपटने के लिए बाजार में मिलने वाली क्रीम और लोशन का सहारा लेते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रोडक्ट्स केमिकल से बने होते हैं, जो त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में त्वचा में नमी के लिए घर पर ही प्राकृतिक उपाय अपनाना सुरक्षित और कारगर साबित हो सकता है।

विटामिन ई: विटामिन ई त्वचा में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। इसके रोजाना इस्तेमाल से त्वचा हाइड्रेट रहती है, जिससे नेचुरल चमक बनी रहती है। इसे सीधे त्वचा पर लगाया जा सकता है या अन्य प्राकृतिक तत्वों के साथ मिलाकर विंटर क्रीम बनाई जा सकती है।

कोको बटर: कोको बटर रूखी त्वचा के लिए वरदान की तरह है। यह प्राकृतिक वसा से भरपूर होता है और त्वचा में गहराई से पोषण और नमी प्रदान करता है। कोको बटर का नियमित इस्तेमाल त्वचा को मुलायम बनाता है और ठंडी हवा से होने वाले ड्राईनेस को काफी हद तक कम करता है। इसमें मौजूद प्राकृतिक फैटी एसिड्स और एंटी ऑक्सीडेंट्स त्वचा की रक्षा करने के साथ ही उसे ग्लोइंग भी बनाते हैं।

लैवेंडर ऑयल: लैवेंडर ऑयल का इस्तेमाल त्वचा की देखभाल के लिए किया जाता है। यह न केवल त्वचा की नमी बनाए रखता है, बल्कि इसमें सूजन को कम करने और संक्रमण से बचाने के गुण भी हैं। इसकी खुशबू मन को शांत करती है और नींद में सुधार लाने में भी मदद करती है। इसलिए लैवेंडर ऑयल सिर्फ सौंदर्य के लिए ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति के लिए भी लाभकारी है।

कोकोनट ऑयल: कोकोनट ऑयल एक हल्का और आसानी से त्वचा में समा जाने वाला तेल है। इसमें मौजूद फैटी एसिड्स त्वचा की नमी बनाए रखते हैं और रुखी त्वचा को तुरंत राहत देते हैं। इसके नियमित इस्तेमाल से त्वचा का टोन बेहतर होता है और वह मुलायम बनती है। यह त्वचा का रक्षक माना जाता है।

