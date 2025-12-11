स्वास्थ्य

सर्दियों में अंडा हड्डियों से लेकर मांसपेशियों तक को देगा ताकत, जानें सेवन का सही तरीका

Dec 11, 2025, 08:53 AM

नई दिल्ली, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। सर्दियों के मौसम में शरीर को सर्द हवाओं से बचाना बहुत जरूरी होता है। सर्द हवाएं शरीर को बीमार करती हैं और सर्दियों में वायरल तेजी से फैलता है।

ऐसे में शरीर को गर्म रखना बेहद जरूरी होता है। अंडा ऊर्जा, गर्माहट और स्टैमिना का मुख्य स्रोत होता है, लेकिन इसके सेवन का सही तरीका भी जान लेना बहुत जरूरी है।

आयुर्वेद और विज्ञान दोनों में ही अंडे को प्रोटीन और कैल्शियम का स्रोत माना गया है। इसमें प्रोटीन और कैल्शियम के अलावा, विटामिन ए, डी, ई, बी बी12, बी2, और बी5 और फॉस्फोरस, सेलेनियम, आयरन, और जिंक भी पाए जाते हैं। ये हड्डियों से लेकर मांसपेशियों, स्किन और बालों के लिए अच्छे रहते हैं। सर्दियों में अंडे खाने से शरीर को बहुत सारे लाभ मिलते हैं।

इसके सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, शरीर गर्म रहता है, मांसपेशियों को अच्छी रिकवरी मिलती है, स्किन चमकदार बनती है, हार्मोन बैलेंस में मदद मिलती है, और मस्तिष्क की एकाग्रता बढ़ती है। इसी के साथ अंडे का सेवन कब और कैसे करना है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। अंडे का सेवन नाश्ते के समय और वर्कआउट के बाद करना सही रहता है। सुबह के वक्त प्रोटीन और बाकी चीजों को शरीर में पचने का पूरा समय मिलता है और शरीर भी एक्टिव मोड में रहता है। अंडे का सेवन रात के समय करने से बचना चाहिए।

अंडे का सेवन किन चीजों के साथ और कैसे करना चाहिए? अंडे का सेवन हल्दी और घी के साथ कर सकते हैं। हल्दी और घी दोनों ही अंडे की पौष्टिकता को बढ़ा देते हैं। घी शरीर में अंडे की अवशोषकता को बढ़ाता है और पचाने में भी मदद करता है। इसके अलावा इसे काली मिर्च के साथ भी खाया जा सकता है। काली मिर्च में मौजूद पिपेरिन अंडे के गुणों को बढ़ाने में मदद करता है और इससे स्वाद भी बढ़ जाता है।

अंडे के साथ गुड़ का सेवन कर सकते हैं। पुराने समय से अंडे और गुड़ को साथ खाने की बातें कही गई हैं। ये मिश्रण सुनने में भले ही अटपटा लगे, लेकिन अंडे में प्रोटीन और गुड़ में आयरन होता है, जो शरीर में रक्त की मात्रा को बढ़ाता ही है, लेकिन साथ में ऊर्जा भी देता है।

--आईएएनएस

पीएस/वीसी

