स्वास्थ्य

सिर्फ पानी ही नहीं, ये देसी पेय भी रखेंगे शरीर को हाइड्रेटेड और सेहतमंद

Dainik Hawk
Dainik Hawk·
🏷
Sep 25, 2025, 05:53 AM

नई दिल्ली, 25 सितंबर (आईएएनएस)। हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है, और इस मशीन को सही तरीके से चलाने के लिए पानी सबसे जरूरी ईंधन है। विज्ञान भी मानता है कि हमारे शरीर का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा पानी से बना होता है यानी शरीर को ठीक से काम करने के लिए पानी की भरपूर मात्रा में जरूरत होती है।

लेकिन, सिर्फ पानी ही हमारे शरीर को हाइड्रेटेड नहीं रख सकता है, इसके लिए कई ऐसे प्राकृतिक और पौष्टिक पेय हैं, जो शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के साथ-साथ कई तरह के फायदे पहुंचाते हैं।

नारियल पानी :- आयुर्वेद में इसे शरीर के 'त्रिदोषों' यानी वात, पित्त और कफ, को संतुलित करने वाला माना गया है। नारियल पानी एक ऐसा पेय है, जो शरीर को अंदर से ठंडक देता है और प्यास बुझाने के साथ-साथ थकान को भी दूर करता है। इसमें प्राकृतिक रूप से पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन्स पाए जाते हैं, जो शरीर की ऊर्जा बढ़ाने में सहायक होते हैं। गर्मी के मौसम में जब शरीर डीहाइड्रेशन की चपेट में आ जाता है, तब यह किसी दवाई की तरह काम करता है।

छाछ :- यह पेट की सेहत के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार, छाछ पाचन क्रिया में सुधार लाती है और पेट की गर्मी को शांत करती है। इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स आंतों को मजबूत करते हैं और पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं। खासकर दोपहर के खाने के बाद एक गिलास छाछ न सिर्फ शरीर को ठंडा करता है बल्कि गर्मी से होने वाले चक्कर, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं को भी दूर करता है।

नींबू पानी :- यह शरीर के लिए काफी लाभकारी होता है। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। आयुर्वेद में नींबू को रक्त शुद्ध करने वाला और शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने के लिए अत्यंत प्रभावी माना गया है। सुबह खाली पेट हल्के गुनगुने पानी में नींबू और थोड़ा सा शहद मिलाकर पीना शरीर को अंदर से साफ करता है और दिनभर ऊर्जावान बनाए रखता है।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम

