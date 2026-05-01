सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग के गर्भपात के आदेश की अवहेलना पर अवमानना ​​की चेतावनी दी

नई दिल्ली, 30 अप्रैल (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अवमानना ​​याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि 15 साल की नाबालिग की प्रेग्नेंसी को मेडिकल तरीके से खत्म करने की अनुमति देने वाले उसके पिछले आदेश का पालन नहीं किया गया है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर उसके निर्देशों को लागू नहीं किया गया, तो अवमानना ​​के आरोप तय किए जा सकते हैं।

जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने, नाबालिग की मां द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई करते हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और एम्स, नई दिल्ली के निदेशक को 4 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का निर्देश दिया।

जस्टिस नागरत्ना की अगुवाई वाली बेंच ने टिप्पणी की, "अगर वे सोमवार तक हमारे आदेश का पालन नहीं करते हैं, तो वे अवमानना ​​की कार्यवाही में आगे के निर्देशों के लिए तैयार रहें। हमें किसी और बात से कोई सरोकार नहीं है, सिवाय इसके कि इस अदालत के आदेश का पालन हो। अगर वे सोमवार तक पालन नहीं करते हैं, तो हम आरोप तय करेंगे। आरोप तय करने से पहले हम उनकी बात सुनेंगे।"

अपने 24 अप्रैल के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के 28-सप्ताह की प्रेग्नेंसी को खत्म करने की अनुमति देने से इनकार करने के फैसले को रद्द कर दिया था और कहा था कि नाबालिग लड़की की प्रजनन स्वायत्तता को 'सबसे ज्यादा महत्व' मिलना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "किसी भी अदालत को किसी भी महिला को, और खासकर किसी नाबालिग बच्ची को, उसकी स्पष्ट इच्छा के खिलाफ प्रेग्नेंसी को पूरे समय तक जारी रखने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए।" कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि ऐसा कोई भी दबाव निर्णय लेने की स्वायत्तता की अवहेलना होगी और इससे 'गंभीर मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक आघात' पहुंचेगा।

अदालत ने आगे फैसला सुनाया कि अनचाही प्रेग्नेंसी के मामलों में, संवैधानिक अदालतों को अजन्मे बच्चे को प्राथमिकता देने के बजाय गर्भवती महिला के कल्याण को तौलना चाहिए, और यह टिप्पणी की कि 'जो बात प्रासंगिक है, वह गर्भवती महिला की पसंद है, न कि अजन्मे बच्चे का हित।'

बेंच ने दर्ज किया कि लड़की ने, जो खुद नाबालिग है, प्रेग्नेंसी का पता चलने के बाद कथित तौर पर दो बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी, और कहा कि प्रेग्नेंसी को जारी रखने के लिए मजबूर करना 'गरिमा के साथ जीने के उसके अधिकार पर सीधा हमला' माना जाएगा।

इसके बाद अदालत ने निर्देश दिया कि प्रेग्नेंसी खत्म करने की प्रक्रिया एम्स में जल्द से जल्द और सभी जरूरी मेडिकल सुरक्षा उपायों के साथ पूरी की जाए।

इसके बाद, एम्स ने एक पुनर्विचार याचिका के जरिए इस फैसले को चुनौती दी, जिसे बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त शब्दों में खारिज कर दिया।

बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा, "यह अजीब है कि पुनर्विचार याचिकाकर्ता, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने को तैयार नहीं है, और इसके बजाय, इस अदालत के 24.04.2026 के आदेश को चुनौती दे रहा है, ताकि यहां अपीलकर्ता की नाबालिग बेटी के संवैधानिक अधिकारों को खत्म किया जा सके।"

इससे पहले दिन में, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने भी गर्भपात के आदेश के खिलाफ एम्स की क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ने जोर देकर कहा कि "किसी भी व्यक्ति पर अनचाहा गर्भ थोपा नहीं जा सकता और किसी नाबालिग बच्ची को गर्भ धारण करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।"

बेंच ने केंद्र से यह भी आग्रह किया कि वह 'मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी' कानून पर फिर से विचार करे ताकि गर्भधारण की अवधि से जुड़ी पाबंदियों को हटाया जा सके। बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा, "कृपया अपने कानून में संशोधन करें... ताकि जब बलात्कार आदि के कारण गर्भधारण हो, तो समय की कोई सीमा न हो। कानून को लचीला और बदलते समय के साथ तालमेल बिठाने वाला होना चाहिए।"

--आईएएनएस

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