स्वास्थ्य

स्पेन में बर्ड फ्लू का प्रकोप बढ़ा, सरकार ने सभी पोल्ट्री फार्म बंद करने के दिए आदेश

Nov 13, 2025, 05:14 PM

मैड्रिड, 13 नवंबर (आईएएनएस)। स्पेन में बर्ड फ्लू के बढ़ते प्रकोप के चलते पोल्ट्री फार्म को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया गया है। देश के कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य मंत्रालय (एमएपीए) ने गुरुवार को इसे लेकर बयान जारी किया।

यह फैसला पिछले हफ्ते की घोषणा का विस्तार है, जब स्पेन ने बर्ड फ्लू के प्रसार को रोकने के लिए उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में पोल्ट्री फार्मों को घर के अंदर रखने का आदेश दिया था।

मंत्रालय का कहना है कि एवियन इन्फ्लूएंजा के प्रसार की रोकथाम और नियंत्रण के लिए ये कदम उठाया है। बंद करने के इन उपायों का उद्देश्य पोल्ट्री और प्रवासी पक्षियों के बीच संपर्क को रोकना है जो वायरस के वाहक हो सकते हैं।

मंत्रालय के अनुसार, उनका ये कदम अत्यधिक संक्रामक रोग के प्रसार को रोकने के निवारक उपायों को और सुदृढ़ करता है। आधिकारिक राजपत्र (बीओई) में सरकार ने हर पोल्ट्री फार्म को बंद करने को कहा है जिसमें जैविक फार्म और स्वयं उपभोग के लिए फार्म या सीधे बिक्री के लिए अंडे या मांस का उत्पादन करने वाले फार्म भी शामिल हैं।

इसके मुताबिक मुर्गीपालन और अन्य पक्षियों का खुले में पालन-पोषण और रखरखाव पूरी तरह से बैन होगा, हालांकि जहां यह संभव न हो, वहां अधिकारी कई शर्तों के साथ मुर्गीपालन को खुले में रखने की अनुमति दे सकते हैं। इस आदेशानुसार फार्म्स पर नेटिंग या प्रोटेक्टिव कवरिंग लगाकर वाइल्ड बर्ड्स से संपर्क रोका जाना जरूरी होगा।

पिछले आदेश में सभी फार्म्स को पूरी तरह बंद करने का आदेश नहीं दिया गया था, बल्कि आउटडोर रियरिंग (खुली हवा में पालन) पर प्रतिबंध लगाया गया था।

यह आदेश पूरे यूरोप में बर्ड फ्लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जारी किया गया है। जुलाई से अब तक 139 मामले सामने आए हैं, और स्पेन में 14 मामले सामने आए हैं, जिनमें से आधे कैस्टिल और लियोन क्षेत्र में हैं।

--आईएएनएस

केआर/

