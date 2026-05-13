स्वास्थ्य

सोनिया गांधी गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से नियमित जांच के बाद घर लौटीं, मंगलवार रात हुईं थी भर्ती

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 13, 2026, 09:40 AM

नई दिल्ली, 13 मई (आईएएनएस)। कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की अध्यक्ष सोनिया गांधी को मंगलवार रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी कुछ चिकित्सीय जांच हुईं और बुधवार सुबह उन्हें छुट्टी दे दी गई।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोनिया गांधी के अस्पताल में भर्ती होने के संबंध में जानकारी साझा करते हुए बताया कि उनकी हालत स्थिर है और नियमित चिकित्सा जांच के बाद वे अब घर लौट आई हैं।

हाल ही में, सोनिया गांधी के बार-बार अस्पताल जाने के कारण उनका स्वास्थ्य पार्टी के साथ-साथ उनके शुभचिंतकों के लिए भी काफी चिंता का विषय बना हुआ है।

दो महीने पहले, 79 वर्षीय कांग्रेस नेता को मतली और उल्टी की शिकायत के बाद 24 मार्च को दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

उस समय अस्पताल ने अपनी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी में कहा था कि उनका 'सिस्टैमिक इंफेक्शन' का इलाज चल रहा है और एंटीबायोटिक्स का उन पर अच्छा असर हो रहा है। बुखार और शरीर में संक्रमण के इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और उन्होंने लगभग एक सप्ताह अस्पताल में बिताया।

वहीं पिछले साल जून में, उच्च रक्तचाप की शिकायत के बाद सोनिया गांधी को शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह आपातकालीन स्थिति तब उत्पन्न हुई जब वह अपनी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ हिमाचल प्रदेश की निजी यात्रा पर थीं।

उन्हें पहले भी श्वसन तंत्र में फंगल संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जो दिल्ली के उच्च प्रदूषण स्तर के कारण हुआ था और इसके लिए उनकी चिकित्सा जांच की गई थी।

पिछले वर्ष दिसंबर में 79 वर्ष की हो चुकीं कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा की सदस्य हैं। उन्होंने राज्यसभा के लिए चुने जाने से पहले अमेठी और रायबरेली की लोकसभा सीटों से सांसद के रूप में पांच कार्यकाल पूरे किए हैं। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष के रूप में भी दो कार्यकाल पूरे किए हैं।

--आईएएनएस

एसएके/एएस

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