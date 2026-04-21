सही पोषण से रोका जा सकता है हेयर फॉल, समय पर पहचान है जरूरी

नई दिल्ली, 20 अप्रैल (आईएएनएस)। आज के समय में बालों का झड़ना और पतला होना महिलाओं के लिए गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। कई लोग इसे प्रदूषण, हेयर प्रोडक्ट्स या तनाव से जोड़कर देखते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार, बालों की सेहत सिर्फ बाहरी देखभाल पर नहीं, बल्कि शरीर के अंदर मौजूद पोषण पर भी निर्भर करती है। जब शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल्स नहीं मिलते, तो इसका असर सीधे बालों की जड़ों पर पड़ता है, जिससे धीरे-धीरे बाल पतले होने लगते हैं और उनका झड़ना बढ़ जाता है।

पोषण की कमी को अगर सही समय पर पहचाना जाए तो ठीक किया जा सकता है। खासतौर पर मासिक धर्म, गर्भावस्था, अनियमित खानपान और तनाव जैसी स्थितियों में शरीर कुछ जरूरी तत्वों की कमी के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाता है।

सबसे अहम पोषक तत्वों में आयरन का नाम सबसे पहले आता है। शरीर में आयरन की कमी होने पर बालों की जड़ों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। इससे बालों की ग्रोथ धीमी हो जाती है और झड़ना बढ़ जाता है। कई बार ब्लड रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन सामान्य दिखता है, लेकिन शरीर में आयरन का स्टोर कम होता है, जिसे फेरिटिन कहा जाता है। रिसर्च बताती है कि बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए पर्याप्त स्तर का आयरन जरूरी होता है।

इसके अलावा विटामिन डी भी बालों की सेहत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बालों के ग्रोथ साइकिल को संतुलित रखने में मदद करता है। जो लोग धूप में कम निकलते हैं, उनमें इसकी कमी ज्यादा देखी जाती है। वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार, इसकी कमी से बालों का दोबारा उगना धीमा हो सकता है और घनापन कम हो सकता है। हालांकि, इसका स्तर सुधारने में समय लगता है, लेकिन सही मात्रा में मिलने पर यह बालों को मजबूत बनाने में मदद करता है।

विटामिन बी12 भी बालों के लिए जरूरी है, क्योंकि यह शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। इसकी कमी से शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई प्रभावित होती है, जिससे बाल कमजोर और बेजान हो सकते हैं।

जिंक बालों की जड़ों की मरम्मत और स्कैल्प को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया में भी शामिल होता है। इसकी कमी से बालों का झड़ना बढ़ सकता है और स्कैल्प में जलन या सूखापन महसूस हो सकता है। खराब पाचन भी इसके अवशोषण को प्रभावित कर सकता है।

प्रोटीन की बात करें तो बाल मुख्य रूप से केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। जब शरीर को पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलता, तो बालों की ग्रोथ धीमी हो जाती है और वे कमजोर होकर टूटने लगते हैं। कई बार डाइटिंग या व्यस्त जीवनशैली के कारण महिलाएं पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले पातीं, जिसका असर बालों पर साफ दिखता है।

--आईएएनएस

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