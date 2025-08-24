संडे ऑन साइकिल : दिल्ली पुलिस ने लिया बढ़-चढ़कर हिस्सा, गोल्ड मेडलिस्ट कृषा वर्मा रहीं मौजूद

नई दिल्ली, 24 अगस्त (आईएएनएस)। नई दिल्ली में रविवार को फिट इंडिया मूवमेंट के तहत 'संडे ऑन साइकिल' का आयोजन किया गया। इस बार का आयोजन इसलिए विशेष था क्योंकि इसमें दिल्ली पुलिस ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का नाम रौशन करने वाली कृषा वर्मा और अनन्या पाटिल भी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी।

'संडे ऑन साइकिल' कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस के जवान, अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली कृषा वर्मा और वेट लिफ्टर अनन्या पाटिल मौजूद रहीं।

कृषा वर्मा ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "मुझे फिट इंडिया मूवमेंट के तहत 'संडे ऑन साइकिल' कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। मैं यहां आकर बेहद खुश हूं।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया अभियान के तहत हर रविवार को साइकिल चलाने का कार्यक्रम शुरू किया है। इस मूवमेंट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाग लेना चाहिए। खुद को फिट रखने के लिए यह बेहद जरूरी है। इसमें दिल्ली पुलिस के जवान भी शामिल थे। उनके साथ साइकिल चलाने का अनुभव शानदार रहा।"

उन्होंने कहा कि हम एथलीट हैं और फिटनेस को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन, मैं चाहती हूं कि बाकी लोग भी फिट रहें। सेहत अच्छी रहेगी तो जिंदगी अच्छी रहेगी।

वेट लिफ्टर अनन्या पाटिल ने कहा, "यहां काफी अच्छा और ऊर्जावान माहौल है। फिट इंडिया अभियान के तहत चलाया जा रहा यह अच्छा प्रयास है। मोटापा आजकल एक परेशानी बन चुका है। साइकिलिंग के माध्यम से हम मोटापे पर नियंत्रण कर सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए सभी को कम से कम प्रतिदिन आधा घंटा कसरत जरूर करना चाहिए।"

दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, "संडे ऑन साइकिल फिट इंडिया मूवमेंट का एक बेहतरीन प्रयास है, जिसका लक्ष्य मोटापे पर नियंत्रण करना है। दिल्ली पुलिस इस अभियान में सहयोग कर रही है। इस बार दिल्ली पुलिस के विशेष सहयोग से संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली पुलिस के वो जवान जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है और मेडल जीते हैं, उन्होंने साइकिलिंग में भाग लिया।"

उन्होंने कहा, "युवा आजकल सोशल मीडिया में व्यस्त हैं। ऐसे में फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से साइकिलिंग को शुरू करने के लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है। इसके माध्यम से कम से कम एक घंटा हम अपनी फिटनेस के लिए निकाल सकते हैं। इस मूवमेंट का उद्देश्य लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करना और उन्हें खेल और अन्य शारीरिक गतिविधियों से जोड़ना है।"

दिल्ली पुलिस की जवान प्रिया रति ने कहा कि युवा फोन पर घंटे दो घंटे तो बिता लेते हैं, लेकिन फिटनेस के लिए फील्ड पर नहीं उतरते। ऐसे में फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से सरकार का यह प्रयास काफी अहम है। लोग सुबह में साइकिलिंग के माध्यम से अपनी फिटनेस को बेहतर बनाने के लिए आगे आ रहे हैं।

--आईएएनएस

पीएके/एएस