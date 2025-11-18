सुबह खाली पेट किशमिश का पानी पीना बेहद फायदेमंद, खिल उठेगा चेहरा, छूमंतर होंगी ये परेशानियां

नई दिल्ली, 17 नवंबर (आईएएनएस)। शरीर में खून की कमी हो, अपच की समस्या या चेहरे पर मुहांसे, सुबह उठते किशमिश वाला पानी आपको इन समस्याओं से निजात दिला सकता है। यह छोटा-सा नुस्खा महंगी दवाओं और सप्लीमेंट्स की जरूरत कम कर सकता है।

भारत सरकार का आयुष मंत्रालय भी इसे बेहद फायदेमंद बताता है। किशमिश के पानी को आयुर्वेद में सुपर ड्रिंक माना जाता है।

रातभर भिगोई हुई किशमिश का पानी सुबह खाली पेट पीने से खून साफ होता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और आयरन शरीर के सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देते हैं। चेहरे में चमक आती है व मुंहासे और दाग-धब्बे कम हो जाते हैं। पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में यह रामबाण है। कब्ज की पुरानी समस्या हो या सुबह पेट साफ न होता हो, उनके लिए किशमिश का पानी बेहद असरदार है। यह आंतों को साफ करता है और पाचन रसों को सक्रिय बनाता है, जिससे गैस, एसिडिटी और भारीपन की शिकायत दूर होती है।

हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी यह वरदान है। किशमिश में पाया जाने वाला पोटैशियम सोडियम के स्तर को संतुलित रखता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। दिल की सेहत भी बेहतर होती है। खून की कमी यानी एनीमिया से जूझ रहे लोगों के लिए किशमिश का पानी प्राकृतिक टॉनिक है। इसमें भरपूर आयरन और विटामिन बी-कॉम्प्लेक्स होता है जो हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। थकान, कमजोरी और चक्कर आने की समस्या जल्दी ठीक हो जाती है।

त्वचा पर ग्लो, बालों में चमक, लिवर की सफाई और इम्यूनिटी बूस्ट के अतिरिक्त किशमिश का पानी महिलाओं के लिए विशेष तौर पर फायदेमंद है। पीरियड्स के दौरान होने वाली कमजोरी भी इससे दूर होती है और ऐंठन की समस्या में भी राहत मिलती है।

