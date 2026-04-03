सुबह के नाश्ते में ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी, सेहत पर डालती हैं बुरा असर

नई दिल्ली, 3 अप्रैल (आईएएनएस)। सुबह का नाश्ता दिन की सबसे जरूरी शुरुआत माना जाता है। इसमें ली गई डाइट हमारे मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल और पूरे दिन की कार्यक्षमता को तय करता है। कई बार लोग जल्दबाजी में या आदत के चलते ऐसी चीजें खा लेते हैं, जो शरीर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार, खाली पेट कुछ खास तरह के फूड्स शरीर में एसिडिटी, ब्लड शुगर असंतुलन और पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ा सकते हैं।

विशेषज्ञों के मुताबिक, सुबह-सुबह ज्यादा शुगर वाली चीजें खाने से शरीर पर तुरंत असर पड़ता है। जब आप खाली पेट मिठाइयां या पैकेज्ड जूस लेते हैं, तो ब्लड शुगर तेजी से बढ़ जाता है। यह अचानक बढ़ोतरी शरीर में इंसुलिन के स्तर को भी तेजी से ऊपर ले जाती है। इसके बाद कुछ समय में शुगर लेवल अचानक गिर जाता है, जिससे थकान, चिड़चिड़ापन और भूख ज्यादा लगने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यही कारण है कि न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स सुबह के समय संतुलित और कम शुगर वाला नाश्ता लेने की सलाह देते हैं।

इसी तरह तली-भुनी चीजें भी सुबह के समय शरीर के लिए भारी पड़ सकते हैं। रिसर्च बताती है कि फ्राइड फूड्स में फैट की मात्रा ज्यादा होती है, जो खाली पेट पचने में समय लेती है। इससे गैस, अपच और पेट में भारीपन की समस्या हो सकती है। सुबह का समय ऐसा होता है जब हमारा पाचन तंत्र धीरे-धीरे सक्रिय हो रहा होता है, ऐसे में तैलीय खाना उसे और ज्यादा दबाव में डाल देता है। इसलिए हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन बेहतर माना जाता है।

कई लोग दिन की शुरुआत चाय या कॉफी से करते हैं, लेकिन यह आदत भी परेशानी बढ़ा सकती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो खाली पेट कैफीन लेने से पेट में एसिड का स्तर बढ़ सकता है। इससे एसिडिटी, जलन और कभी-कभी मतली जैसी समस्या भी हो सकती है। खासकर जिन लोगों को पहले से गैस या एसिडिटी की शिकायत रहती है, उनके लिए यह आदत और ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है।

इसके अलावा, सुबह के समय ठंडे पेय या फ्रिज में रखा खाना भी पाचन पर असर डाल सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ठंडा भोजन पाचन क्रिया को धीमा कर देता है, क्योंकि शरीर को पहले उसे सामान्य तापमान पर लाने में ऊर्जा लगानी पड़ती है। इससे न केवल पाचन धीमा होता है, बल्कि पेट में भारीपन भी हो सकता है।

--आईएएनएस

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