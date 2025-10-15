स्वास्थ्य

रायबरेली: कोडीनयुक्त सिरप खरीद मामले में एजेंसी सील, संचालक के खिलाफ मामला दर्ज

Oct 15, 2025, 08:04 AM

रायबरेली, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा विभाग की औषधि इकाई ने कोडीनयुक्त सिरप की 1.40 लाख शीशी की खरीद के मामले में रायबरेली जिले में कल्लू का पुरवा में स्थित अजय फार्मा एजेंसी को सील कर दिया है। इसके साथ ही संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से पूरे प्रदेश में कोडीनयुक्त सिरप के खिलाफ अभियान चल रहा है। इसी क्रम में लखनऊ में चलाए गए अभियान के दौरान मामले की जानकारी होने पर औषधि निरीक्षक की टीम ने एजेंसी पर छापा मारा। टीम के आने की सूचना मिलने पर संचालक एजेंसी बंद कर फरार हो गया।

टीम के एजेंसी में पहुंचने पर एजेंसी बंद मिली, जिसके बाद एजेंसी को सील करने के साथ ही संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शुरूआती जांच में पता चला कि लखनऊ की फर्म इंदिका लाइफ साइंस ट्रांसपोर्ट नगर से कोडीनयुक्त सिरप खरीदती थी।

ड्रग इंस्पेक्टर शिवेंद्र प्रताप सिंह ने आईएएनएस से बात करते हुए बताया कि मुखबिर से मोबाइल पर सूचना मिली थी। इसके बाद टीम बनाकर अजय फाॅर्मा कल्लू का पुरवा में छापा मारा गया। टीम के पहुंचने से पहले ही एजेंसी संचालक मौके से फरार हो गया था। उसकी तलाश की जा रही है।

उन्होंने बताया कि एजेंसी के संचालक ने लखनऊ की फर्म इदिका लाइफ साइंसेज ट्रांसपोर्ट नगर से 1.40 शीशी कोडीनयुक्त सिरप की खरीद की थी और इसको बेचने की फिराक में था। मौके पर टीम के सदस्यों ने एजेंसी में रखी दवाइयों की जांच की, जिसमें कोडीनयुक्त सिरप के गलत इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है।

शिवेंद्र प्रताप ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अजय फॉर्मा को सील कर दिया गया है। पुलिस टीम भी मौके पर मौजूद थी। एजेंसी संचालक की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

