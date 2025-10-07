रिवाइज्ड सीजीएचएस रेट स्ट्रक्चर हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगा : रिपोर्ट

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। रिवाइज्ड केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) रेट स्ट्रक्चर हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगा और 40 लाख से अधिक सीजीएचएस लाभार्थियों को क्वालिटी केयर तक पहुंच प्रदान करेगा। यह जानकारी मंगलवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई।

रिवाइज्ड रेट्स 13 अक्टूबर से प्रभावी होंगे। यह रेट्स लगभग 2,000 चिकित्सा प्रक्रियाओं को कवर करेंगे, जिनमें एमआरआई, मैमोग्राफी और लैपरोटॉमी (पेट की सर्जरी) शामिल हैं।

एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की एक रिपोर्ट के अनुसार, "यह कदम प्राइवेट हेल्थकेयर ऑपरेटर्स की योजना के तहत मरीजों के लिए मूल्य निर्धारण में सुधार की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है।"

रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने कहा, "यह रिविजन इस कार्यक्रम के तहत मरीजों की सेवा करने वाली अस्पताल कंपनियों के लिए एक अनुकूल विकास का प्रतिनिधित्व करता है।"

अपडेटेड पॉलिसी में एक टियर्ड रेट कार्ड सिस्टम शुरू किया गया है, जो एनएबीएच-मान्यता प्राप्त और गैर-एनएबीएच-मान्यता प्राप्त सुविधाओं के बीच अंतर करता है। साथ ही, 200 से अधिक बिस्तरों वाले सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों के साथ-साथ टियर-2 और टियर-3 शहरों के अस्पतालों को भी इसमें शामिल करता है।

आईसीआरए ने कहा, "यह स्ट्रक्चर अस्पतालों द्वारा वहन की गई वास्तविक लागतों के साथ रिम्बर्समेंट रेट का बेहतर मिलान करने के लिए डिजाइन किया गया है।"

इससे सुपर-स्पेशियलिटी और एनएबीएच-मान्यता प्राप्त अस्पतालों को अधिक राजस्व प्राप्त करने में मदद मिलेगी, साथ ही प्रमुख महानगरीय क्षेत्रों और छोटे शहरों के बीच लागत के अंतर को भी दूर किया जा सकेगा।

200 से अधिक बिस्तरों वाले सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों को एनएबीएच-मान्यता प्राप्त अस्पतालों (आधार दर) की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक दर मिलेगी, जबकि गैर-एनएबीएच अस्पतालों को आधार दर से 15 प्रतिशत कम दर मिलेगी।

इस कदम से लाभार्थियों को कुछ टॉप अस्पतालों में इलाज कराने में मदद मिलने की उम्मीद है, जहां पहले कम दरों के कारण पहुंचना मुश्किल था।

नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जैसी कैटेगरी में कुछ प्रक्रियाएं अब दरों में भारी बढ़ोतरी के कारण व्यवहार्य हो सकती हैं।

एमके ग्लोबल ने कहा, "इससे हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, जिससे आम जनता को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच मिलेगी और बदले में लंबी अवधि में बिक्री में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।"

आईसीआरए ने कहा, "हालांकि सीजीएचएस दर में वृद्धि एक अनुकूल विकास है, लेकिन सीजीएचएस जैसी सरकारी योजनाओं के तहत अन्य भुगतानकर्ता श्रेणियों जैसे नकद भुगतान करने वाले, अंतरराष्ट्रीय मरीज, या बीमा द्वारा कवर किए गए मरीजों की तुलना में लंबा रिसिवेबल साइकल एक प्रमुख चिंता का विषय है।"

