राष्ट्रीय पोषण सप्ताह: नवजात शिशुओं की देखभाल पर डॉ. राकेश ने मां के दूध, विटामिन डी और कुपोषण पर दी अहम सलाह

Sep 03, 2025, 03:00 AM

नई दिल्ली, 2 सितंबर (आईएएनएस)। "राष्ट्रीय पोषण सप्ताह" (1 से 7 सितम्बर) के अवसर पर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में घर में नए शिशु के जन्म के साथ बढ़ने वाली जिम्मेदारियों को लेकर विशेषज्ञ लगातार जागरूकता फैला रहे हैं। दिल्ली एम्स के पूर्व रेसिडेंट और पीडियाट्रिशियन कंसल्टेंट डॉ. राकेश ने मंगलवार को आईएएनएस से विशेष बातचीत में नवजात शिशुओं की देखभाल को लेकर अहम सुझाव साझा किए। उन्होंने खासकर शुरुआती छह महीनों में शिशु के पोषण और स्वास्थ्य से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने पर जोर दिया।

डॉ. राकेश ने बताया कि पहले छह महीने शिशु को केवल मां का दूध देना चाहिए। इस दौरान पानी, शहद या अन्य कोई तरल पदार्थ नहीं देना चाहिए। छह महीने के बाद धीरे-धीरे दाल का पानी और अन्य तरल आहार शुरू किया जा सकता है।

उन्होंने बच्चों में विटामिन 'डी' और आयरन की कमी पर चिंता जताते हुए कहा, "जन्म से एक साल तक विटामिन 'डी' की खुराक अनिवार्य है, अन्यथा हड्डियों का टेढ़ापन, रात में पेट दर्द और विकास में कमी जैसे लक्षण दिख सकते हैं। आयरन की कमी से बच्चे चिड़चिड़े हो सकते हैं, भूख कम लगती है और ग्रोथ प्रभावित होती है।"

कुपोषण के शुरुआती लक्षणों पर डॉ. राकेश ने कहा, "बच्चों की लंबाई और वजन की नियमित निगरानी जरूरी है। यदि वजन या लंबाई में बढ़ोतरी नहीं हो रही, बच्चा कमजोर दिख रहा हो, चिड़चिड़ापन या भूख में कमी दिखे, तो ये कुपोषण के संकेत हो सकते हैं। जन्मजात हृदय या फेफड़ों की बीमारियों में भी ये लक्षण दिख सकते हैं। ऐसे में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।"

डॉ. राकेश ने जंक फूड के नुकसान पर कहा, "इससे बच्चों में मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ता है। इसके बजाय, मौसमी फल और सब्जियां बच्चों की डाइट में शामिल करनी चाहिए, क्योंकि ये पोषण का महत्वपूर्ण स्रोत हैं।"

एनीमिया के बारे में उन्होंने बताया, "यह खून में हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी से होता है, जिससे पढ़ाई में ध्यान की कमी और शारीरिक विकास में रुकावट आती है।"

उन्होंने सरकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी में छह साल तक के बच्चों को दैनिक जरूरी पोषण का आधा हिस्सा प्रदान करती हैं। विभिन्न सरकारें ऐसी योजनाओं के जरिए बच्चों के पोषण को बेहतर बनाने में जुटी हैं।

डॉ. राकेश ने माता-पिताओं से सतर्क रहने और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की अपील की।

