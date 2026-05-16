राष्ट्रीय डेंगू दिवस: छोटे मच्छरों से सेहत को बड़ा खतरा, जानें क्या करें क्या नहीं

नई दिल्ली, 15 मई (आईएएनएस)। डेंगू के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य के साथ हर साल 16 मई को ‘राष्ट्रीय डेंगू दिवस’ मनाया जाता है। इस साल की थीम “डेंगू नियंत्रण के लिए सामुदायिक भागीदारी: जांचें, साफ करें और ढकें” है। इस दिन को लेकर पूरे देश में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि लोग डेंगू से बचाव के उपाय अपनाएं और इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके।

डेंगू एक वायरल बीमारी है, जो मच्छरों के काटने से फैलती है। यह ‘एडीज एजिप्टी’ नामक मच्छर से होता है। संक्रमित मच्छर के काटने के 5-6 दिनों बाद लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। यह बीमारी तेजी से फैल सकती है और महामारी का रूप ले सकती है। देश के लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डेंगू के मामले देखने को मिल जाते हैं।

डेंगू के मुख्य लक्षण पर नजर डालें तो अचानक तेज बुखार आना, तेज सिरदर्द, आंखों के पीछे दर्द, खासकर आंख हिलाने पर साथ ही मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, भूख और स्वाद का कम होना, शरीर पर खसरे जैसे दाने, जी मिचलाना और उल्टी होना।

वहीं, डेंगू के गंभीर लक्षणों में बार-बार उल्टी, नाक-मुंह से खून आना, त्वचा पर रैशेज, बेचैनी, तेज प्यास लगना, कमजोर नाड़ी और सांस लेने में तकलीफ शामिल है। अगर ऐसे लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

डेंगू के लिए कोई विशेष टीका या दवा नहीं है, इसलिए बचाव ही सबसे बेहतर उपाय है। हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं कि क्या करें और क्या नहीं। इसके लिए घर में लगे कूलर, टब, बाल्टी, गमले आदि में जमा पानी हफ्ते में कम से कम एक बार जरूर निकाल दें। नालियों और कूड़ेदानों में पानी जमा न होने दें। बचाव के लिए दिन के समय मच्छर भगाने वाली दवाओं जैसे एयरोसोल आदि का इस्तेमाल करें। पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें और सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। वहीं, बच्चों को शॉर्ट्स या आधी आस्तीन वाले कपड़ों में बाहर न खेलने दें।

मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अनुसार, भारत सरकार डेंगू की रोकथाम के लिए कई ठोस कदम उठा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत एनवीबीडीसीपी यानी नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत देशभर में जागरूकता, निगरानी और उपचार की व्यवस्था की गई है। 869 सेंटिनल सर्विलांस अस्पताल (एसएसएच) स्थापित किए गए हैं, जहां डेंगू की जांच की सुविधा है।

इसके साथ ही 27 एडवांस्ड रेफरल लेबोरेटरीज (एआरएल) इन अस्पतालों को सपोर्ट करती हैं। जांच किट मुफ्त उपलब्ध कराई जाती हैं और राज्यों को तकनीकी दिशानिर्देश, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दी जाती है। समय-समय पर एडवाइजरी जारी की जाती हैं, ताकि संभावित प्रकोप को समय रहते रोका जा सके। सरकार का जोर सामुदायिक भागीदारी पर है। अगर हर व्यक्ति अपने घर, मोहल्ले और कार्यस्थल को मच्छरों से मुक्त रखे तो डेंगू को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

--आईएएनएस

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