रूसी और खुजली से छुटकारा दिलाएंगे सदाबहार के फूल, बालों का टूटना भी होगा कम

Nov 03, 2025

नई दिल्ली, 3 नवंबर (आईएएनएस)। बाल हमारे व्यक्तित्व का अहम हिस्सा हैं। हर कोई चाहता है कि उसके बाल लंबे, घने और चमकदार हों, लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बालों की देखभाल करना मुश्किल हो गया है।

प्रदूषण, बदलता मौसम, तनाव, गलत खानपान और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स बालों को कमजोर बना देते हैं। ऐसे में लोग अक्सर महंगे तेलों और शैंपू का इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ समय के लिए असर तो दिखाते हैं, लेकिन लंबे समय में नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही कारण है कि अब लोग फिर से प्रकृति की ओर लौट रहे हैं। आयुर्वेद में सैकड़ों साल पहले से ही ऐसे पौधों का ज़िक्र है जो बालों को जड़ से मजबूत बनाते हैं। इन्हीं में से एक पौधा है, सदाबहार, जिसे वैज्ञानिक भाषा में कैथेरन्थस रोजियस कहा जाता है। ये पौधा न सिर्फ सुंदर गुलाबी फूलों के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके औषधीय गुण भी कमाल के हैं।

आयुर्वेद के अनुसार, सदाबहार के फूल ठंडे और रक्त शुद्ध करने वाले होते हैं। इनकी शीतलता सिर की त्वचा को आराम देती है और बालों की जड़ों को पोषण देती है। वहीं विज्ञान की नजर से देखें तो सदाबहार के फूलों में एल्कलॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं। इससे बालों की ग्रोथ तेज होती है और हेयर फॉल कम होता है। इसके अलावा, इसमें पाए जाने वाले एंटी बैक्टीरियल तत्व सिर की खुजली और डैंड्रफ जैसी समस्याओं से बचाते हैं। यही वजह है कि ये फूल आज नेचुरल हेयर केयर के नए ट्रेंड का हिस्सा बन चुके हैं।

सदाबहार के फूलों से बालों की देखभाल कई तरीकों से की जा सकती है। सबसे पहले बात करें इसके तेल की, तो आप चाहें तो घर पर ही सदाबहार का तेल बना सकते हैं। इसके लिए ताजे फूलों को धोकर सुखा लें और फिर इन्हें नारियल या जैतून के तेल में धीमी आंच पर 15-20 मिनट तक पकाएं। जब तेल में फूलों का रंग और खुशबू उतर जाए, तो इसे छान लें और ठंडा करके बालों में लगाएं। नियमित इस्तेमाल से बालों में नमी बनी रहती है और सफेदी की प्रक्रिया धीमी होती है।

अगर आप हेयर मास्क लगाना पसंद करते हैं तो सदाबहार के फूलों को गुड़हल के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों ही फूलों में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो बालों की जड़ों को मजबूती देते हैं और टूटने से बचाते हैं। इसे बनाने के लिए 5-6 सदाबहार और 2 गुड़हल के फूलों को थोड़े गुलाब जल और दही के साथ पीस लें। तैयार पेस्ट को सिर पर 30 मिनट तक लगाकर रखें और फिर सादे पानी से धो लें। यह मास्क बालों की खोई हुई चमक लौटाने में मदद करता है।

वहीं अगर आपको बालों का झड़ना रोकना है, तो सदाबहार के फूलों को एलोवेरा जेल और शहद के साथ मिलाकर मास्क बनाएं। एलोवेरा बालों को नमी देता है और शहद बालों को मुलायम बनाता है। तीनों का मेल बालों की जड़ों को भीतर से पोषण देता है। यह मास्क बालों को लंबा और घना बनाने में मददगार साबित हो सकता है।

