रेखा पर क्यों नहीं दिखता उम्र का असर, अभिनेत्री ने बताया अपनी खूबसूरती का राज

मुंबई, 9 नवंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा हमेशा से अपनी खूबसूरती से फैंस का दिल जीतती आई हैं। चाहे फिल्में हों, पेज थ्री पार्टी हो या फिर कोई इवेंट, रेखा की मौजूदगी हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच ही लेती है। उनकी बढ़ती उम्र उनके चेहरे की चमक को अब भी फीका नहीं कर पाई है। रेखा ने अपनी ख़ूबसूरती का राज कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में खोला।

शो के वीडियो में रेखा कहती हुई नजर आ रही हैं, ''मुझे सब चीजों से प्यार है। मुझे अपने काम से प्यार है। मुझे अपने दोस्तों से प्यार है। मुझे दुनिया से प्यार है और मुझे नेचर से प्यार है। मुझे हर एक चीज से प्यार है, लेकिन सबसे जरूरी चीज है अपने आप से प्यार करना। मुझे खुद से प्यार है।''

शो का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है।

इससे पहले एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा था कि वह रोज सुबह उठकर वर्कआउट और मेडिटेशन करती है। उन्होंने बताया था कि वह जिम को फिट रहने का जरिया नहीं मानती, क्योंकि फिट रहने के लिए डांस, बागवानी और घरेलू काम जरूरी है, जो एक तरह का व्यायाम है। इसके अलावा उन्होंने नींद पूरी करने पर भी जोर दिया था ताकि चेहरे पर ताजगी और ग्लो बना रहे।

रेखा अपने खाने-पीने का भी विशेष ध्यान रखती है। वह फलों का जूस और नारियल पानी पीती है। उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि वह तकरीबन 12 ग्लास पानी पीती है ताकि बॉडी और स्किन दोनों डिटॉक्स रहें। वह तली-भुनी चीजों और ओवरकुक खाने से दूर रहती हैं। वह रोजाना रात 8 बजे डिनर कर लेती है ताकि बॉडी रिलैक्स रहे।

इसके अलावा, रेखा आयुर्वेद के पुराने तरीकों को आजमाती हैं। वह अरोमा थेरेपी और आयुर्वेदिक स्पा ट्रीटमेंट लेती हैं। बालों के लिए वह नेचुरल फेसपैक पर विश्वास करती हैं, जिसके लिए वह आंवला, शिकाकाई, मेथी और नारियल का तेल लगाती हैं।

--आईएएनएस

पीके/वीसी