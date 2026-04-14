'रक्षा मंत्रालय के दखल के बाद कार्रवाई', ब्रिगेडियर के परिवार ने पुलिस पर निष्क्रियता का लगाया आरोप

नई दिल्ली, 13 अप्रैल (आईएएनएस)। साउथ दिल्ली के वसंत एन्क्लेव में कथित तौर पर अपने बेटे के साथ मारपीट का शिकार हुए एक वरिष्ठ सेना अधिकारी के परिवार ने दावा किया है कि उन्हें पुलिस से कोई तत्काल सहायता नहीं मिली। इस मामले में कार्रवाई तब शुरू हुई जब इस मुद्दे को रक्षा मंत्रालय चैनलों के माध्यम से उठाया गया।

अधिकारियों के अनुसार, ब्रिगेडियर और उनके बेटे पर कुछ लोगों के एक समूह ने हमला कर दिया। यह हमला तब हुआ जब उन्होंने अपने रिहायशी इलाके में खड़ी एक कार के अंदर शराब पी रहे दो लोगों पर आपत्ति जताई। बताया जा रहा है कि यह घटना 11 अप्रैल की रात करीब 10 बजे हुई।

ब्रिगेडियर गुजरात में तैनात हैं और अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने बताया कि यह घटना तब हुई जब वे रात के खाने के बाद अपने बेटे के साथ टहलने के लिए बाहर निकले। अपने घर के ठीक बाहर उन्होंने देखा कि दो लोग एक सफेद मर्सिडीज कार के अंदर बैठे शराब पी रहे थे। जब अधिकारी ने इस हरकत पर आपत्ति जताई तो दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई।

अधिकारी की पत्नी ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से ​​बातचीत करते हुए पूरी घटना का ब्योरा देते हुए कहा कि पूरी घटना यह थी कि दो लोग एक सफेद मर्सिडीज कार में बैठकर शराब पी रहे थे। रात के खाने के बाद जब मेरे पति और बेटा टहलने के लिए बाहर निकले तो उन्होंने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि रिहायशी कॉलोनी में शराब पीना मना है।

इसके बाद उन लोगों ने उनसे बदतमीजी से बात की। हमने पलटवार नहीं किया और पीसीआर को फोन किया। पीसीआर को आने में थोड़ा समय लगा, और कुछ देर बाद वे पहुंचे और मर्सिडीज में बैठे लोगों से बात की। जब तक अधिकारी हमारे बयान लेना शुरू करते, तब तक दो कारों में कुछ गुंडे आ गए और मेरे बेटे और पति पर हमला करना शुरू कर दिया।

उन्होंने आरोप लगाया कि हमले के दौरान पुलिस ने कोई दखल नहीं दिया। ब्रिगेडियर की पत्नी ने बताया कि हमारी मदद करने के बजाय, पुलिसकर्मी अपनी वैन से वापस चले गए। मेरे पति ने मेरे बेटे को गुंडों से बचाने की कोशिश की, लेकिन वे उन्हें भी पीट रहे थे। जब मैं दोबारा पुलिसकर्मी के पास गई तो उसने मदद करने से मना कर दिया और कहा कि इतने सारे गुंडों के सामने वह अकेला कुछ नहीं कर सकता। उसने कहा कि वह अपनी टीम का इंतजार करेगा। उसकी टीम कभी नहीं आई। गुंडे 20 मिनट तक मेरे पति और बच्चे को पीटते रहे। मैं उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, और उस समय भी, गुंडों ने मुझ पर भद्दे कमेंट किए।

ब्रिगेडियर की पत्नी ने पुलिस के साथ अपनी बातचीत के बारे में बताते हुए कहा कि जब मैंने पुलिसकर्मी से मुझे पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए कहा, तो उसने मेरे लिए वैन का ट्रंक खोला और मुझसे वहां लेटने को कहा, और कहा कि वह मुझे स्टेशन ले जाएगा। मैंने कहा कि मैं ट्रंक में नहीं बैठूंगी। मैं सीट पर बैठना चाहती हूं, जिस पर पुलिसकर्मी ने कहा कि यह तुम्हारी जगह नहीं है, इसलिए हम अपनी ही कार से पुलिस स्टेशन गए, जहां हमें कोई मदद नहीं मिली और हमसे पूछा गया कि हम बार-बार पीसीआर को क्यों बुला रहे हैं और उन्हें परेशान क्यों कर रहे हैं?

परिवार ने बताया कि 12 अप्रैल की सुबह-सुबह एक शिकायत दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा कि हमने 12 अप्रैल को लगभग 2 बजे रात में शिकायत दर्ज की थी। हालांकि, जब तक हमने डिफेंस चैनल के जरिए मदद नहीं मांगी तब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्हें (ब्रिगेडियर को) पुलिस की ओर से अस्पताल ले जाया गया। हम खुद उन्हें अपने आर्मी अस्पताल ले गए, क्योंकि पुलिस ने कहा कि उनके पास उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है। कोई भी पुलिस अधिकारी हमारे साथ नहीं गया। उन्होंने हर चीज को नजरअंदाज कर दिया, पराठे खाते रहे और बाकी सब कुछ करते रहे। उन्होंने हमारी तकलीफ को नजरअंदाज कर दिया।

हमले के बावजूद, अधिकारी और उनके बेटे को कथित तौर पर कोई गंभीर चोट नहीं आई।

ब्रिगेडियर के बेटे ने भी घटना का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे पिता ने उनसे विनम्रता से कहा था कि वे सोसायटी के पास शराब न पिएं क्योंकि यह एक रिहायशी इलाका है। उन्होंने हमसे कहा कि हम उन्हें 'हिदायत न दें'। तब हमने पीसीआर को बुलाया। तब तक, उन लोगों ने अपने गुंडों को बुला लिया था, और उसके बाद उन्होंने हम पर हमला करना शुरू कर दिया। किसी ने हमारी मदद नहीं की।

ब्रिगेडियर के बेटे ने बताया कि पुलिस ने एमएलसी (मेडिको लीगल सर्टिफिकेट) मांगा, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी उनके साथ अस्पताल नहीं गया। बाद में, वह एमएलसी के लिए खुद ही अस्पताल गए। ब्रिगेडियर ने कहा कि एमएलसी के बाद भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की और सिर्फ जनरल डायरी में एंट्री की।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सबूत देने के बावजूद शुरुआत में मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि सभी सबूत देने के बाद भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस (सीएमपी) ने शायद इस मामले को अपने हाथों में ले लिया है, और मुझे यकीन है कि वे इसे ज्यादा असरदार तरीके से संभालेंगे। भारतीय सेना ने इस मामले का गंभीरता से संज्ञान लिया है और संबंधित अधिकारी को सहायता प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं। एक सीएमपी टीम को उनकी सहायता करने का निर्देश दिया गया है, और दिल्ली पुलिस से जांच करने तथा आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। इस मामले में जांच जारी है।

--आईएएनएस

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