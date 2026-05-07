स्वास्थ्य

Ovarian Cancer Awareness : शो के जरिए महिलाओं को ओवेरियन कैंसर के लिए जागरूक करते नजर आए राजीव खंडेलवाल, मां का जिक्र कर हुए भावुक

राजीव खंडेलवाल का भावुक खुलासा, मां की बीमारी को लेकर खुद को बताया जिम्मेदार
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Dainik Hawk·
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May 07, 2026, 11:09 AM
शो के जरिए महिलाओं को ओवेरियन कैंसर के लिए जागरूक करते नजर आए राजीव खंडेलवाल, मां का जिक्र कर हुए भावुक

मुंबई: रियलिटी शो ‘तुम हो ना’ के अपकमिंग एपिसोड के प्रोमो में अभिनेता और होस्ट राजीव खंडेलवाल अपनी मां के ओवेरियन कैंसर के शुरुआती लक्षणों को समय पर न समझ पाने पर गहरे अफसोस और खुद को दोषी मानते नजर आए।

इस दौरान उन्होंने बेहद भावुक अंदाज में अपनी बात रखी और देश की महिलाओं से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि इसे लेकर लापरवाही न करें।

शो के एक दिल छू लेने वाले पल में राजीव खंडेलवाल ने कहा, “मैं काफी हद तक खुद को गुनहगार समझता हूं, क्योंकि मम्मी को जो लक्षण हुए थे, तब मैं समझ नहीं पाया।”

उन्होंने आगे कहा कि यह शो भारत की सारी महिलाओं को समर्पित है। साथ ही महिलाओं से खास अपील करते हुए कहा, “अगर आपको पीठ दर्द की समस्या हो, भूख कम लगे, पेट में सूजन हो, गैस की शिकायत हो और ये लक्षण लंबे समय तक बने रहें, तो कृपया तुरंत डॉक्टर से जांच करवाएं।” उन्होंने जोर देकर कहा कि ओवेरियन कैंसर को समय रहते कंट्रोल किया जा सकता है।

उन्होंने भावुक होते हुए आगे कहा, “मैं अपनी मम्मी का नहीं कर पाया लेकिन आप अपने आसपास की महिलाओं के लिए जरूर सोच सकते हैं और उन्हें जागरूक बना सकते हैं।”

राजीव खंडेलवाल की मां का साल 2018 में ओवेरियन कैंसर से डेढ़ साल की लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया था। राजीव ने सोशल मीडिया पर फैंस को सूचित करते हुए मां के निधन की जानकारी दी थी।

शो में राजीव खुलकर अपनी कमजोरी और दर्द साझा करते नजर आए। इस दौरान मौजूद दर्शक व कंटेंस्टेंट भी बेहद भावुक दिखे।

राजीव खंडेलवाल का यह एपिसोड महिलाओं के स्वास्थ्य जागरुकता के संदेश को लेकर समर्पित है। उन्होंने दर्शकों से अपील की कि किसी भी प्रकार के असामान्य लक्षण को हल्के में न लें और समय पर चिकित्सकीय सलाह लें।

--आईएएनएस

 

 

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