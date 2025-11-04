राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी का निधन

जयपुर, 3 नवंबर (आईएएनएस)। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी इंदिरा देवी का सोमवार को जयपुर के सवाई मान सिंह (एसएमएस) अस्पताल में निधन हो गया। उन्होंने इलाज के दौरान मेडिकल आईसीयू में अंतिम सांस ली।

अस्पताल प्रशासन के अनुसार, इंदिरा देवी का इलाज डॉक्टरों की निगरानी में जारी था, लेकिन उनकी स्थिति लगातार नाजुक बनी हुई थी। उन्हें चिकित्सकीय प्रयासों के बावजूद बचाया नहीं जा सका।

इंदिरा देवी के निधन की खबर से राज्य के राजनीतिक और सामाजिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके पार्थिव शरीर को औपचारिकताएं पूरी होने के बाद एसएमएस अस्पताल से विधानसभा अध्यक्ष के सिविल लाइंस स्थित सरकारी आवास पर ले जाया गया, जहां श्रद्धांजलि के लिए कुछ समय के लिए रखा गया।

मंगलवार सुबह उनका पार्थिव शरीर अजमेर ले जाया जाएगा। जयपुर से प्रस्थान सुबह 6 बजे होगा। अंतिम यात्रा मंगलवार सुबह 10:30 बजे परिवार के अजमेर स्थित आवास से निकलेगी और ऋषि घाटी श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा।

जानकारी के अनुसार, कुछ दिन पहले इंदिरा देवी घर पर अचानक बेहोश हो गई थीं। परिजन उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले गए, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर उन्हें एसएमएस अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया था।

अस्पताल अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी के निर्देशन में गठित विशेष चिकित्सा बोर्ड ने जांच के दौरान पाया कि वे अस्थमा और अन्य पुरानी बीमारियों से ग्रसित थीं।

करीब एक वर्ष पहले भी उन्हें अचानक स्वास्थ्य समस्या हुई थी और तब भी कुछ दिनों तक वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। इस बार भी गहन चिकित्सा के बावजूद उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ।

इंदिरा देवी एक सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षिका थीं और लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं।

1948 में अजमेर में जन्मे वासुदेव देवनानी ने 1974 में इंदिरा देवी से विवाह किया था। दंपति के एक पुत्र और दो पुत्रियां हैं।

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वासुदेव देवनानी अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और वर्ष 2023 से राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।

सोमवार को राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने देवनानी के निवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।

