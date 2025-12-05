राजस्थान: स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने तीन फर्जी डॉक्टरों को किया गिरफ्तार

जयपुर, 4 दिसंबर (आईएएनएस)। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने एक बड़े मेडिकल फ्रॉड का भंडाफोड़ किया है, जिससे राजस्थान में हेल्थकेयर सिस्टम में गैर-कानूनी तरीके से घुसने की खतरनाक कोशिश का पता चला है।

एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (एसओजी) विशाल बंसल ने तीन लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि की, जो जरूरी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम (एफएमजीई) में फेल होने के बावजूद, नकली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप पाने में कामयाब रहे।

एडीजे बंसल के मुताबिक, यह रैकेट तब सामने आया जब एसओजी को खुफिया जानकारी मिली कि आरोपियों में से एक डॉ. पीयूष कुमार त्रिवेदी ने कथित तौर पर एक क्रिमिनल नेटवर्क की मदद से नकली एफएमजीई क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हासिल किया था।

बाद में, इस नकली सर्टिफिकेट के जरिए उसने नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) से अप्रूवल लिया और बाद में करौली के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप के लिए जगह हासिल की।

धोखाधड़ी की पुष्टि होने के बाद केस दर्ज किया गया और जांच शुरू हुई। जांच में पता चला कि पीयूष ने जॉर्जिया से एमबीबीएस की पढ़ाई की, लेकिन एफएमजीई परीक्षा में तीन बार फेल हो गया। विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट को भारत में प्रैक्टिस करने के लिए इस परीक्षा को पास करना जरूरी होता है।

बार-बार फेल होने के बाद, उसने कथित तौर पर अपने जान-पहचान वाले डॉ. देवेंद्र सिंह गुर्जर से संपर्क किया, जिसने डॉ. शुभम गुर्जर और दूसरे साथियों के साथ मिलकर 16 लाख रुपए के बदले नकली एफएमजीई क्लीयरेंस और एनएमसी रजिस्ट्रेशन दिलाने में मदद की।

