राजस्थान: कोटा में सीजेरियन डिलीवरी के बाद एक और मौत, दो महिलाओं की किडनी फेल होने से हड़कंप

कोटा, 10 मई (आईएएनएस)। राजस्थान के कोटा में प्रसूता महिलाओं की सेहत को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कोटा मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल के बाद अब जेके लोन हॉस्पिटल में भी सीजेरियन डिलीवरी के बाद एक महिला की मौत का मामला सामने आया है, जबकि दो अन्य महिलाओं की किडनी फेल होने से चिकित्सा महकमे में चिंता बढ़ गई है।

जानकारी के अनुसार, बूंदी जिले के सुवांसा गांव की रहने वाली प्रिया, पत्नी रोहित महावर, की शनिवार को जेके लोन अस्पताल में सीजेरियन डिलीवरी कराई गई थी। डिलीवरी के कुछ घंटों बाद ही उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और शनिवार देर रात करीब 12:30 बजे उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि प्रिया की शादी करीब दो साल पहले ही हुई थी, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार, मृतका को पहले से हृदय संबंधी समस्या थी।

जेके लोन अस्पताल की अधीक्षक डॉ. निर्मला शर्मा ने बताया कि मृत महिला पहले से हृदय संबंधी बीमारी से पीड़ित थी और उसे सीने में दर्द की शिकायत थी। चिकित्सकों द्वारा बेहतर उपचार दिए जाने के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। वहीं आरती और पिंकी नामक दो प्रसूताओं की किडनी फेल होने की स्थिति सामने आई है। दोनों को यूरिन आना बंद हो गया था। आरती को शनिवार सुबह मेडिकल कॉलेज के न्यू हॉस्पिटल के सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक (एसएसबी) में भर्ती कराया गया था, लेकिन दोपहर बाद हालत बिगड़ने पर उसे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। वहीं, रात में पिंकी को भी एसएसबी रेफर किया गया, जहां जयपुर से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम उनका उपचार कर रही है।

अधीक्षक ने आगे कहा कि फिलहाल दोनों की हालत में सुधार बताया जा रहा है। डॉ. शर्मा ने कहा कि प्रसूताओं की किडनी फेल होने के कारणों को लेकर पूरा मेडिकल विभाग चिंतित है और फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ऐसी स्थिति किन कारणों से उत्पन्न हो रही है।

गौरतलब है कि इससे पहले कोटा मेडिकल कॉलेज में भी दो महिलाओं की मौत और छह महिलाओं की किडनी फेल होने के मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से दो गंभीर मरीजों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है।

--आईएएनएस

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