राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती

Mar 12, 2026, 04:40 AM

जयपुर, 10 मार्च (आईएएनएस)। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे को मंगलवार को नियमित चिकित्सा जांच के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद सवाई मान सिंह अस्पताल के मेडिकल आईसीयू में भर्ती कराया गया।

राज्यपाल दोपहर करीब 1:00 बजे ब्लड टेस्ट सहित नियमित जांच के लिए एसएमएस अस्पताल पहुंचे थे।

जांच के दौरान, उन्हें कथित तौर पर घबराहट हुई और फिर बुखार आ गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें गहन निगरानी के लिए मेडिकल आईसीयू-2 में स्थानांतरित कर दिया।

अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार, राज्यपाल को वर्तमान में मूत्र मार्ग में संक्रमण के साथ-साथ गुर्दे से संबंधित मामूली समस्याएं भी हैं।

उनका इलाज जनरल मेडिसिन, नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी विभागों के विशेषज्ञों की एक विशेष टीम की देखरेख में चल रहा है। उनके रक्त और मूत्र के नए नमूने भी एकत्र कर आगे की जांच के लिए भेजे गए हैं।

इसी बीच, राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिम्सर राज्यपाल के स्वास्थ्य की स्थिति का जायजा लेने के लिए अस्पताल पहुंचे।

उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए अस्पताल पहुंचे।

अस्पताल प्रशासन ने राज्यपाल के उपचार की निगरानी के लिए नौ वरिष्ठ डॉक्टरों का एक चिकित्सा बोर्ड गठित किया है।

इस बोर्ड में जनरल मेडिसिन, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के विशेषज्ञ शामिल हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सवाई मान सिंह अस्पताल पहुंचे और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इस दौरान शर्मा ने डॉक्टरों से बात करके राज्यपाल के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी एसएमएस अस्पताल पहुंचे और राज्यपाल के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। देवनानी ने राज्यपाल के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

राज्यपाल बागडे को देवनानी के पुस्तक विमोचन समारोह में शामिल होना था। हालांकि, अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण राज्यपाल कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके।

पुस्तक विमोचन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद, देवनानी सीधे कार्यक्रम स्थल से एसएमएस अस्पताल गए, जहां उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की।

