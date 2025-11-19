पीसीओडी से हैं परेशान? इन आयुर्वेदिक उपायों से मिलेगा फायदा

नई दिल्ली, 18 नवंबर (आईएएनएस)। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज (पीसीओडी) आजकल बहुत आम समस्या बन गई है। इस हार्मोनल विकार में महिला के अंडाशय में कई छोटे सिस्ट बन जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार यह सिर्फ अंडाशय की सिस्ट नहीं है, बल्कि पूरे शरीर में हार्मोनल और पाचन संबंधी असंतुलन का परिणाम है।

आयुर्वेद इसे आर्तवदुष्टि और ग्रन्थिशोथ के रूप में बताता है, जहां कफ बढ़ने से अंडाशय में रुकावट और सूजन आने लगती है और पित्त असंतुलन हार्मोन को बिगाड़ देता है। इसलिए इलाज का उद्देश्य केवल सिस्ट कम करना नहीं, बल्कि शरीर को अंदर से संतुलित करना होता है।

आयुर्वेद में कहा गया है कि जब दोष संतुलित होते हैं, तब मासिक धर्म स्वस्थ रहता है। इसी कारण किसी भी तरह के इलाज से पहले पाचन को ठीक करना, अग्नि को मजबूत करना और फिर हार्मोन को नियमित करना जरूरी माना जाता है।

पीसीओडी में कई आयुर्वेदिक औषधियों से लाभ मिल सकता है, जैसे कांचनार गुग्गुल, जो अंडाशय की सूजन और सिस्ट को कम करती है। अशोकारिष्ट और लोध्रासव मासिक धर्म को नियमित करने में मदद करते हैं और गर्भाशय को मजबूत बनाते हैं।

शतावरी और अश्वगंधा हार्मोनल संतुलन और तनाव नियंत्रण में उपयोगी मानी जाती हैं, जबकि त्रिफला और गिलोय शरीर को डिटॉक्स करने और सूजन कम करने में मदद करते हैं। हालांकि, इन सबका सेवन वैद्य की सलाह से ही करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति और समस्या अलग होती है।

आहार पीसीओडी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हल्का, सुपाच्य और फाइबर से भरपूर खाना लें जैसे मूंग की दाल, जौ, हरी सब्जियां और सूप। सुबह खाली पेट गुनगुना नींबू-शहद पानी लेना लाभदायक हो सकता है। चीनी, तले-भुने, जंक फूड और डेयरी ज्यादा न लें। हर भोजन में थोड़ा अदरक या त्रिकटु शामिल करने से पाचन बेहतर होता है। इसके साथ ही पर्याप्त पानी, हर्बल चाय, समय पर भोजन और सही नींद पीसीओडी में बड़ी मदद करते हैं।

जीवनशैली सुधार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। रोज 30–45 मिनट की वॉक, योग और प्राणायाम हार्मोन को संतुलित करते हैं। तनाव पीसीओडी का बड़ा कारण है, इसलिए रोज कुछ मिनट ध्यान करना जरूरी है।

--आईएएनएस

पीआईएम/वीसी