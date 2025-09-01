'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम' मरीजों के लिए बना वरदान, फ्री में हो रहा इलाज

शेखपुरा, 1 सितंबर (आईएएनएस)। बिहार के शेखपुरा सदर अस्पताल का डायलिसिस सेंटर गरीब मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (पीएमएनडीपी) के तहत मुफ्त सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके साथ ही यह केंद्र, शेखपुरा के साथ-साथ लखीसराय, जमुई, नवादा और नालंदा जैसे इलाकों के आस पास रहने वाले मरीजों को भी लाभ पहुंचा रहा है।

18 अगस्त 2020 को शुरू हुए इस पांच बेड वाले केंद्र ने मरीजों को महंगे इलाज और बड़े शहरों की यात्रा से मुक्ति दिलाई है, जिससे समय और धन दोनों की बचत हो रही है।

यहां पर फ्री डायलिसिस की सुविधा लेने के लिए मरीज के पास राशन कार्ड और आधार कार्ड होना अनिवार्य है। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड के तहत भी इलाज कराया जा सकता है। यह केंद्र आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए फायदेमंद है।

यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित होता है और इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण मरीजों को स्थानीय स्तर पर ही गुणवत्तापूर्ण डायलिसिस सुविधा प्रदान करना है। इससे निजी अस्पतालों के भारी खर्च से राहत मिलती है और समय पर इलाज सुनिश्चित होता है, जो किडनी रोगियों के लिए जीवन रक्षक साबित हो रहा है।

शेखपुरा सदर अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (पीएमएनडीपी) के तहत मुफ्त डायलिसिस सेवा ने लाभार्थी अशोक कुमार पांडे जैसे मरीजों के लिए बड़ी राहत प्रदान की है। उन्होंने बताया कि पहले वे बेंगलुरु में इलाज कराते थे, जहां एक सत्र की डायलिसिस पर 4,000 रुपये और दूसरे पर 3,700 रुपये खर्च होते थे। लेकिन शेखपुरा के इस केंद्र में राशन कार्ड के आधार पर उन्हें पूरी तरह मुफ्त सेवा मिल रही है, बिना एक भी पैसा खर्च किए। यह सुविधा आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए जीवन रक्षक साबित हो रही है, क्योंकि यह न केवल खर्च बचाती है, बल्कि स्थानीय स्तर पर समय पर इलाज भी सुनिश्चित करती है।

लाभार्थी दशरथ पासवान, जो जमुई से आए हैं, उन्होंने बताया कि जमुई में डायलिसिस की सुविधा पर्याप्त नहीं थी, इसलिए वे शेखपुरा आए। उन्होंने यहां की साफ-सफाई और बेहतर सुविधाओं की सराहना की।

इसी तरह, नरेश यादव ने भी कहा कि उन्हें यहां अच्छा इलाज मिल रहा है। यह केंद्र न केवल स्थानीय मरीजों, बल्कि आसपास के जिलों के मरीजों के लिए भी वरदान साबित हो रहा है, जो मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण डायलिसिस सेवा का लाभ उठा रहे हैं।

यहां मरीजों को मिल रही सुविधाओं के बारे में केंद्र के इंचार्ज उत्तम कुमार ने बताया कि डायलिसिस के अलावा केंद्र में मरीजों को पांच जांच मुफ्त प्रदान की जाती हैं। उन्होंने बताया कि सेवा का लाभ लेने के लिए मरीजों को राशन कार्ड, आधार कार्ड और पिछले इलाज से संबंधित दस्तावेज (पर्चा) लाना जरूरी है। यदि राशन कार्ड नहीं है, तो आयुष्मान कार्ड भी मान्य है।

