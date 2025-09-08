प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर होगा 'नशा विरोधी अभियान' का आयोजन, दस लाख से अधिक युवा भाग लेंगे

नई दिल्ली, 7 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन (17 सितंबर) के उपलक्ष्य में एक राष्ट्रव्यापी फिटनेस और सामाजिक जागरूकता पहल 'नमो युवा दौड़' आयोजित करने की घोषणा की। यह आयोजन 21 सितंबर को भारत के 75 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दौड़ में दस लाख से अधिक युवा भाग लेंगे।

भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजयुमो अध्यक्ष और लोकसभा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि यह दौड़ "नशा मुक्त भारत" थीम के तहत आयोजित की जा रही है।

तेजस्वी सूर्या ने कहा, "पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भारत ने नशे के खिलाफ एक सफल अभियान चलाया है। यह दौड़ केवल फिटनेस के बारे में नहीं है, बल्कि नशे की लत के खिलाफ हमारे युवाओं को मजबूत बनाने के बारे में है। नशा व्यक्ति को कमजोर बनाती है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है।"

उन्होंने कहा कि देश के 75 स्थानों पर प्रत्येक में 10 से 15,000 युवा प्रतिभागी भाग लेंगे। इससे यह देश की सबसे बड़ी भागीदारी वाली दौड़ बन जाएगी।

लंबी दौड़ के लिए मशहूर फिटनेस आइकन और अभिनेता मिलिंद सोमन को आयोजन का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है। वह भी इस अभियान का हिस्सा बनेंगे।

सूर्या ने कहा, "मैं अपने हाई स्कूल के दिनों से ही मिलिंद सोमन का प्रशंसक रहा हूं। वह आज भी सबसे फिट भारतीय हैं और युवा भारत के लिए एक आदर्श हैं। लेकिन इन सबसे बढ़कर, प्रधानमंत्री मोदी स्वयं युवाओं के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा हैं।"

भाजयुमो नेता ने नशे की समस्या को व्यापक सुरक्षा चुनौतियों से जोड़ा, जिनमें नार्को-आतंकवाद, सीमा पार तस्करी और नक्सल वित्तपोषण शामिल हैं।

सूर्या ने कहा, "पिछले 10 वर्षों में भारत ने प्रवर्तन में उल्लेखनीय वृद्धि की है और 2014 से 2024 के बीच 24 लाख किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। पिछले दशक में यह संख्या केवल 3.6 लाख किलोग्राम थी। पिछले एक साल में ही 10 लाख किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त और नष्ट किए गए हैं।"

