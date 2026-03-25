स्वास्थ्य

प्रदेश के बाल कैंसर रोगियों के इलाज के लिए अन्य राज्यों में धन उपलब्ध कराएगी पंजाब सरकार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Mar 25, 2026, 03:34 PM

चंडीगढ़, 24 मार्च (आईएएनएस)। एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि पंजाब सरकार आधिकारिक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राज्य के बाल कैंसर रोगियों के इलाज के लिए अन्य राज्यों के अस्पतालों को सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (डीएचएफडब्ल्यू) में गैर-संचारी रोग विभाग के सहायक निदेशक डॉ. गगनदीप सिंह ग्रोवर ने कहा कि हाल ही में हमें हरियाणा के गुरुग्राम स्थित एक अस्पताल से सूचीबद्ध होने का अनुरोध प्राप्त हुआ, जहां एम्स से पंजाब के पांच मरीजों को इलाज के लिए स्थानांतरित किया गया था।

एक बयान के अनुसार, वे यहां कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए उपचार की पहुंच में सुधार पर आयोजित राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला के दौरान बोल रहे थे।

बाल कैंसर देखभाल को मजबूत करने पर हितधारकों के संवाद में भाग लेते हुए हरियाणा के गैर-संचारी रोग विभाग के निदेशक डॉ. सुशील माही ने बच्चों को उनके घरों के पास स्थित उत्कृष्ट केंद्रों में आसानी से कैंसर का इलाज कराने में मदद करने के लिए सभी विकल्पों का पता लगाने की राज्य सरकार की तत्परता व्यक्त की।

आईसीएमआर की केंद्रीय मानव अनुसंधान नीति समिति की सदस्य, कैनकिड्स की संस्थापक और चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल की डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की प्रतिनिधि पूनम बागई ने कहा कि उत्तर-पश्चिम भारत के छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि इन राज्यों के मरीज पड़ोसी राज्यों में इलाज के लिए जाते रहते हैं।

उत्तर प्रदेश के ऐसे उदाहरण मौजूद हैं, जहां मरीजों ने मध्य प्रदेश के किसी अस्पताल में इलाज के लिए अपने राज्य की वित्तीय सहायता का लाभ उठाया है, लेकिन छह उत्तरी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी बीमा योजनाओं की ऐसी अंतरसंचालनीयता सीमित है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को हितधारकों के रूप में मिलकर काम करने और लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश और हरियाणा तक के क्षेत्र में कैंसर से पीड़ित 4,400 बच्चों के लिए समाधान खोजने की आवश्यकता है, ताकि यदि रोगी पड़ोसी राज्य के अधिक सुलभ केंद्र में उपचार कराने का विकल्प चुनता है तो उसके गृह राज्य की सरकारी वित्तीय सहायता योजना उसके साथ जारी रहे।

बगाई ने कहा कि उदाहरण के लिए, पंजाब मुख्यमंत्री राहत कोष के लाभार्थी को हरियाणा में मुफ्त उपचार मिलना चाहिए, या लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बच्चों को चंडीगढ़ के पीजीआई में उपचार के दौरान अपनी सरकार की वित्तीय सहायता योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम होना चाहिए।

बयान में कहा गया है कि सम्मेलन में भाग लेने वालों में लुधियाना के सीएमसी में बाल रोग विभाग की प्रोफेसर, हेमेटोलॉजी और स्टेम सेल प्रत्यारोपण इकाई की सलाहकार श्रुति कक्कड़ और चंडीगढ़ के पीजीआईएमईआर के एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर में पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी यूनिट की प्रोफेसर अमिता त्रेहान शामिल थीं।

सम्मेलन के सत्रों में उत्तर-पश्चिम भारत में व्यापक बाल कैंसर देखभाल के लिए एकीकृत मॉडल पर ध्यान केंद्रित किया गया, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वित्तीय अंतर और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, उत्तरजीविता परिणामों में सुधार लाने में तृतीयक केंद्रों की भूमिका और नीति से जन तक, अंतिम छोर तक प्रभाव के लिए सरकार-गैर-सरकारी संगठनों की साझेदारी का लाभ उठाना।

बगाई ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के 6 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में, भौगोलिक सीमाओं की परवाह किए बिना, कैंसर से पीड़ित बच्चों को उनके संबंधित राज्य सरकार के फंड से निर्बाध रूप से सर्वोत्तम उपचार मिलता रहे, इसके लिए राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए शीघ्र ही एक कार्य बल का गठन किया जाएगा।

--आईएएनएस

एसडी/डीकेपी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...