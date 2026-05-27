प्रतापराव जाधव ने की घोषणा, खजुराहो में योग महोत्सव के लिए 25 दिन का काउंटडाउन होगा शुरू

खजुराहो, 26 मई (आईएएनएस)। आयुष मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रतापराव जाधव ने घोषणा की कि मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान बुधवार को 'योग महोत्सव' अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए 25 दिवसीय काउंटडाउन का आयोजन करेगा।

आयुष मंत्रालय के तहत यह संस्थान, मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित खजुराहो के पश्चिमी मंदिर समूह में काउंटडाउन की शुरुआत करेगा।

इस कार्यक्रम से पहले, आयुष मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने मंगलवार को खजुराहो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए 25-दिवसीय काउंटडाउन हर साल जागरूकता बढ़ाने और देश भर में आयोजित योग प्रदर्शनों, जागरूकता अभियानों और सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आउटरीच चरण के रूप में मनाया जाता है।

इसमें बताया गया कि यह कार्यक्रम सुबह 6 बजे शुरू होगा और इसमें देशभर से योग साधकों, छात्रों, अधिकारियों और वेलनेस के प्रति उत्साही लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने की उम्मीद है, जो सामूहिक रूप से 'कॉमन योग प्रोटोकॉल' का अभ्यास करेंगे।

मीडिया को संबोधित करते हुए जाधव ने कहा कि योग महोत्सव-2026 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की राष्ट्रव्यापी तैयारियों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह पूरे देश में योग की पहुंच का विस्तार करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि खजुराहो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के एक जीवंत प्रतीक है और ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर 25-दिवसीय योग महोत्सव का आयोजन भारतीय परंपरा और आधुनिक वेलनेस के बीच के सामंजस्य को खूबसूरती से दर्शाता है।

उन्होंने बताया कि आयुष मंत्रालय व्यापक जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 100 स्थानों पर स्थित 100 संस्थानों के सहयोग से एक 100-दिवसीय राष्ट्रव्यापी काउंटडाउन अभियान चला रहा है।

मंत्री ने उल्लेख किया कि योग जो भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का एक अभिन्न अंग है। 2014 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपनाए जाने के बाद (जिसकी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी) समग्र स्वास्थ्य और वेलनेस के लिए एक वैश्विक आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है।

उन्होंने बताया कि 365 दिनों के लिए योगा आयुष मंत्रालय हैबिल्ड के सहयोग से 21 जून तक 100 दिवसीय निशुल्क योग प्रशिक्षण अभियान चला रहा है, जिसमें दो लाख से अधिक प्रतिभागी पहले ही योग मित्र के रूप में पंजीकृत हो चुके हैं।

--आईएएनएस

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