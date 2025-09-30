पीले दांतों से हैं परेशान? इन तरीकों से लौटाएं मोती जैसी चमक

नई दिल्ली, 30 सितंबर (आईएएनएस)। आज के समय में बदलती जीवनशैली, गलत खानपान और ठीक से सफाई न करने की वजह से दांतों का पीला होना आम हो गया है। इससे न सिर्फ आत्मविश्वास में कमी आती है, बल्कि खुलकर हंसने में भी असहजता होती है। ऐसे में आयुर्वेद और विज्ञान में इसका बेहद सरल और प्रभावी समाधान मौजूद है।

आयुष मंत्रालय और आयुर्वेद की मानें तो, दांतों की सफाई केवल बाहर से ही नहीं, अंदर से भी होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले जरूरी है रोजाना दो बार ब्रश करने की आदत डालना, पहले सुबह उठते ही और दूसरा रात को सोने से पहले। इससे दांतों पर जमी गंदगी और बैक्टीरिया हटते हैं, जो पीलेपन की वजह होते हैं।

आयुष मंत्रालय के अनुसार, दांतों को सफेद और चमकदार बनाने के लिए बेकिंग सोडा और नींबू का पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों चीजें अधिकतर हर रसोई में मौजूद होती हैं और इनका इस्तेमाल करने से कुछ ही हफ्तों में अच्छे नतीजे दिखने लगते हैं। बेकिंग सोडा में मौजूद नेचुरल स्क्रबिंग प्रॉपर्टीज दांतों से हल्की परत को धीरे-धीरे साफ करती हैं, जबकि नींबू में पाया जाने वाला सिट्रिक एसिड दाग-धब्बों को हल्का करता है और दांतों में चमक लाता है। इस उपाय को हफ्ते में एक या दो बार अपनाना ही काफी होता है।

इसे तैयार करने का तरीका भी बेहद आसान है। एक छोटी कटोरी में चुटकी भर बेकिंग सोडा लें और उसमें नींबू की कुछ बूंदें मिलाएं। जब दोनों चीजें मिलकर पेस्ट जैसा बन जाएं, तो इसे अपने टूथब्रश की मदद से दांतों पर धीरे-धीरे रगड़ें। दो से तीन मिनट तक हल्के हाथों से ब्रश करें और फिर सादा पानी से कुल्ला कर लें। ध्यान रखें कि इस उपाय का ज्यादा इस्तेमाल न करें, क्योंकि जरूरत से ज्यादा बेकिंग सोडा या नींबू दांतों की बाहरी परत यानी इनैमल को नुकसान पहुंचा सकता है।

इसके अलावा, पीलेपन को दूर करने के लिए नमक का इस्तेमाल भी अच्छा विकल्प हो सकता है। आयुर्वेद में नमक को एक प्रभावशाली 'क्लीनिंग एलिमेंट' माना गया है। हफ्ते में दो से तीन बार, बहुत कम मात्रा में नमक लेकर दांतों को साफ किया जाए तो इसका असर कुछ ही दिनों में दिखने लगता है। इससे ना सिर्फ पीलापन कम होता है, बल्कि मुंह से आने वाली दुर्गंध में भी राहत मिलती है।

आखिर में एक बात ज़रूर याद रखें—दांतों की देखभाल कोई एक दिन का काम नहीं है। जैसे हम रोज नहाते हैं, वैसे ही दांतों की भी रोजाना सफाई जरूरी है। और जब इसमें आयुर्वेद और घरेलू विज्ञान की मदद ली जाए, तो इसका फायदा दोगुना हो सकता है।

--आईएएनएस

पीके/एएस