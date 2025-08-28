पाकिस्तान में डेंगू का कहर, कई प्रांतों में बढ़ रहे मामले

इस्लामाबाद, 27 अगस्त (आईएएनएस)। पाकिस्तान के रावलपिंडी में डेंगू के छह नए मामले सामने आए, जिससे अब तक कुल मामलों की संख्या बढ़कर 76 हो गई है।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, फिलहाल 41 मरीज तीन सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। इनमें 13 मरीज डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 28 मरीजों की डेंगू सिरोलॉजी रिपोर्ट अभी लंबित है।

संवेदनशील क्षेत्रों में कल्याल, घरी सिकंदर, धोके दलाल, शरियाल नॉर्थ, गिर्जा, दौलताला, धोके कश्मीरियां और रावलपिंडी कैंटोनमेंट की वार्ड संख्या 13, 17 और 8 शामिल हैं। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन के अनुसार, डेंगू रोकथाम को लेकर सांसद ताहिरा औरंगजेब, दानियाल चौधरी और डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई।

नेशनल असेंबली की सदस्य (एमएनए) ताहिरा औरंगजेब ने नियमित फॉगिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए और स्थानीय प्रशासन व श्रम विभाग को फील्ड गतिविधियां तेज करने को कहा। उन्होंने कहा, “सभी इलाकों में सफाई और नालों की पूरी तरह से सफाई सुनिश्चित की जाए।” उन्होंने अधिकारियों को इस्लामाबाद प्रशासन के साथ मिलकर संयुक्त एंटी-डेंगू अभियान चलाने के निर्देश दिए।

ताहिरा औरंगजेब ने रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को यूनियन काउंसिल 70 से 75 में व्यापक सफाई अभियान चलाने का आदेश दिया। साथ ही ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से जागरूकता पर्चे बांटने और लोगों को एहतियाती उपाय अपनाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए।

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 25 अगस्त तक खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में डेंगू के 595 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। हालांकि, अब तक प्रांत में डेंगू से किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। चर्सद्दा जिला सबसे अधिक प्रभावित है, जहां 73 लोग डेंगू पॉजिटिव पाए गए।

इस बीच, पंजाब प्रांत में भी डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लाहौर में अब तक 54 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि पूरे पंजाब में डेंगू मरीजों की कुल संख्या 220 तक पहुंच गई है।

डेंगू मच्छर जनित एक वायरल बीमारी है, जो मुख्य रूप से एडीस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलती है और पाकिस्तान में एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय बन चुकी है।

--आईएएनएस

डीएससी/