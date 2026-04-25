स्वास्थ्य

पाकिस्तान में बच्चों में बढ़ रहे एचआईवी के मामले, पीआईएमसी के विशेषज्ञों ने जताई चिंता

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 25, 2026, 01:46 PM

इस्लामाबाद, 24 अप्रैल (आईएएनएस)। पाकिस्तान में एचआईवी का खतरा बड़े स्तर पर बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (पीआईएमसी) के एचआईवी सेंटर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने मरीजों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है।

उन्होंने जोर देकर कहा है कि बच्चों में एचआईवी के मामले होना खास तौर पर चिंता की बात है। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि बीमारी को छिपाना और टेस्टिंग न करवाना गंभीर खतरा पैदा करता है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पुरुषों में ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं।

पाकिस्तानी मीडिया द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि एड्स कंट्रोल कार्यक्रम के प्रोग्राम मैनेजर, जुबैर अब्दुल्ला, ने कहा कि पीआईएमएस एचआईवी सेंटर में मामलों में बढ़ोतरी ज्यादातर इसलिए है क्योंकि ज्यादा लोग टेस्टिंग के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने लोगों को एचआईवी से बचाव के तरीके बताने की तुरंत जरूरत पर जोर दिया और कहा कि सभी जगहों पर टेस्टिंग में बढ़ोतरी एक अच्छी बात है।

पाकिस्तान के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा, रेगुलेशन और समन्वय मंत्रालय की तरफ से जारी डेटा के मुताबिक अक्टूबर 2025 से अब तक 189 लोगों के एचआईवी-पॉजिटिव होने की रिपोर्ट दर्ज हुई है। अप्रैल के पहले 20 दिनों में 11 नए मामले सामने आए। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुरुषों की संख्या महिलाओं से ज्यादा थी, ट्रांसजेंडर लोगों में भी मामले सामने आए, जबकि बच्चों में एचआईवी का पता चलना चिंता की बात बनी हुई है।

पिछले हफ्ते, एक नए जांच रिपोर्ट में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक सरकारी अस्पताल के बच्चों के वार्ड में गंभीर लापरवाही का खुलासा हुआ।

रिपोर्ट में बताया गया कि 2025 में ताऊंसा स्थित तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल (टीएचक्यू) का बच्चों में एचआईवी फैलने से संबंध सामने आया था। उस समय प्रांतीय अधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा दिया था और मार्च 2025 में अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को निलंबित भी कर दिया गया था।

हालांकि, कुछ महीनों बाद बीबीसी की जांच से सामने आया कि बच्चों की सुरक्षा अब भी खतरे में बनी हुई थी। बीबीसी की जांच में बेसिक इन्फेक्शन कंट्रोल के बार-बार और गंभीर उल्लंघन का पता चला। वीडियो फुटेज में नर्सें मरीजों को उनके कपड़ों के जरिए इंजेक्शन लगाती हुई, गंदी सिरिंज दोबारा इस्तेमाल के लिए देती हुई, और बिना कौशल कर्मचारियों को खून से गंदी लिक्विड दवा की शीशी से एक के बाद एक बच्चे को इंजेक्शन लगाते हुए दिखाया गया।

ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया, "बीबीसी की अंडरकवर डॉक्यूमेंट में और भी बड़ी समस्याएं दिखाई गई हैं। स्टाफ सुरक्षा से संबंधित तय मानकों का अनुसरण किए बिना मेडिकल वेस्ट संभाल रहा है, सिरिंज और सुइयां खुली पड़ी हैं और अयोग्य वॉलंटियर बिना किसी निगरानी के काम कर रहे हैं। स्टाफ की कमी और सप्लाई की समस्याएं इस स्थिति में योगदान दे रही हैं। कुछ मामलों में, परिवारों को अपनी दवाएं खुद खरीदने के लिए कहा जाता है। दबाव में, स्टाफ इक्विपमेंट का दोबारा इस्तेमाल करते हैं या कम सप्लाई को बनाए रखने के लिए मरीजों के बीच दवाएं शेयर करते हैं।"

बीबीसी के मुताबिक, नवंबर 2024 और अक्टूबर 2025 के बीच ताउंसा में कम से कम 331 बच्चों का एचआईवी टेस्ट पॉजिटिव आया। उनके माता-पिता जो टेस्ट के लिए राजी हुए, उनमें से 20 में से शायद एक शख्स का एचआईवी टेस्ट पॉजिटिव आया। पिछले साल मार्च में सरकार के इस ऐलान के बाद भी कि कार्रवाई शुरू की जाएगी, इन्फेक्शन जारी रहा।

वीडियो फुटेज के बावजूद, अस्पताल के अधिकारियों ने ऐसी लापरवाहियों को मानने से इनकार किया। मौजूदा मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. कासिम बुजदार ने कहा है कि फुटेज शायद उनके समय से पहले रिकॉर्ड की गई हो या शायद नकली हो।

--आईएएनएस

केके/एबीएम

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