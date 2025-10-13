स्वास्थ्य

पंजाब के सरकारी अस्पतालों में आठ दवाओं के इस्तेमाल और खरीद पर तत्काल रोक

Oct 13, 2025, 03:46 PM

चंडीगढ़, 12 अक्टूबर (आईएएनएस)। पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय ने प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में आठ विशेष दवाओं और आईवी फ्लूइड्स के इस्तेमाल, वितरण और खरीद पर तुरंत रोक लगा दी है। यह कदम उन दवाओं के कारण मरीजों में 'एडवर्स ड्रग रिएक्शन' (एडीआर) मिलने के बाद उठाया गया है।

स्वास्थ्य निदेशालय की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि इन दवाओं का इस्तेमाल बंद करना आवश्यक है जब तक कि आगे कोई नया निर्देश न दिया जाए। इस निर्णय के पीछे तीन फार्मा कंपनियों द्वारा निर्मित दवाओं में समस्याएं मिलने की जानकारी है।

रोक लगाई गई दवाओं की सूची में नॉर्मल सैलाइन, सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन आईपी 0.9 प्रतिशत, डेक्सट्रोज इंजेक्शन आईपी 5 प्रतिशत, सिप्रोफ्लोक्सासिन इंजेक्शन 200 एमजी, सिप्रोफ्लोक्सासिन इंजेक्शन 200 एमजी आईपी, डीएनएस 0.9 प्रतिशत, एन/2 डेक्सट्रोज 5 प्रतिशत, बुपिवाकेन हाइड्रोक्लोराइड और डेक्सट्रोज इंजेक्शन शामिल हैं।

जारी आदेश में सभी सिविल सर्जनों और मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को कहा गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इन दवाओं के इस्तेमाल, वितरण और खरीद को तुरंत बंद कर दें। इसके साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित अस्पतालों में इन दवाओं की सूची की जांच कर दी जाए और इनका उपयोग पूर्णतया रोका जाए।

स्वास्थ्य विभाग ने आदेश में स्पष्ट किया है कि जिन मरीजों को इन दवाओं के कारण कोई भी दुष्प्रभाव हुआ है, उनकी रिपोर्ट तत्काल एक समिति के सामने प्रस्तुत की जाए। इस समिति को इन दवाओं से जुड़े संदिग्ध एडीआर की जांच करनी है और जल्द से जल्द एक रिपोर्ट विभाग को सौंपनी होगी।

इस आदेश की जानकारी पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव, मिशन डायरेक्टर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पंजाब, पंजाब हेल्थ सर्विसेज कारपोरेशन मोहाली के प्रबंध निदेशक और अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है।

सभी सरकारी अस्पतालों को सतर्क रहने और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, इस मामले की पूरी गंभीरता से जांच की जा रही है।

--आईएएनएस

वीकेयू/एएस

