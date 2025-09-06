पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया दिल्ली एम्स, 22 डॉक्टर और नर्स की टीम रवाना

नई दिल्ली, 5 सितंबर (आईएएनएस)। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली ने पंजाब और उत्तरी भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सहायता और मानवीय सहयोग प्रदान करने के लिए अपनी डॉक्टरों और नर्सों की एक विशेष टीम शुक्रवार को रवाना कर दी है।

एम्स ने इसे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी और सेवा-भावना से जुड़ा कदम बताया, जो संस्थान के 'ट्रिनिटी मिशन- रोगी सेवा, शिक्षा और अनुसंधान' के मूल्यों को आगे बढ़ाता है।

इस राहत मिशन के लिए एक विशेष चिकित्सा टीम गठित की है, जिसमें विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल हैं। इस टीम में मेडिसिन, साइकेट्री, शिशुरोग (पीडियाट्रिक्स), सामुदायिक चिकित्सा, सर्जिकल डिसिप्लिन्स, रेडियोडायग्नोसिस और प्रयोगशाला चिकित्सा जैसे विभागों के डॉक्टरों को शामिल किया गया है।

इसके अलावा, मुख्य नर्सिंग अधिकारी कार्यालय से वरिष्ठ और अनुभवी नर्सिंग प्रोफेशनल्स को भी इस मिशन के लिए चुना गया है। ये नर्सिंग अधिकारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निरंतर सेवा प्रदान करेंगे, ताकि प्रभावित लोगों को समय पर चिकित्सा सहायता मिल सके।

एम्स की यह टीम बाढ़ प्रभावित लोगों को आवश्यक चिकित्सा सेवा प्रदान करेगी, दवाइयों का वितरण करेगी और स्थानीय समुदायों को हर संभव सहयोग देगी।

संस्थान ने इस मिशन पर रवाना हो रहे अपने डॉक्टरों और नर्सों की सेवा और निस्वार्थ भावना को सलाम करते हुए उनकी सुरक्षा और सफलता की शुभकामनाएं दी हैं। एम्स ने कहा है कि आइए, हम सब मिलकर उन लोगों तक उम्मीद और उपचार पहुंचाएं, जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत है।

अमरिंदर सिंह मल्ही ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में बताया कि हमारी चिकित्सा टीम रात 10 बजे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंचेगी। इस टीम में 22 डॉक्टर और नर्स शामिल हैं, जबकि स्त्री रोग विशेषज्ञ (गायनी) डॉक्टर शनिवार को पहुंचेंगे। हम सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में जाएंगे और राहत व बचाव कार्य करेंगे।

उन्होंने आगे कहा कि हमारे पास दवाइयों के साथ-साथ अन्य आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध हैं। हम हर संभव सुविधा प्रदान करेंगे। जरूरत पड़ने पर हमारी टीम को और बढ़ाया जाएगा।

