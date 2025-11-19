पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा: बुजुर्ग महिला को खंडवा से एयरलिफ्ट कर इंदौर के अस्पताल में भर्ती कराया

खंडवा, 18 नवंबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा इमरजेंसी योजना जिंदगियों को बचाने में अहम भूमिका निभा रही है। मंगलवार को खंडवा के शाहपुर निवासी 73 वर्षीय ताराबाई को एयरलिफ्ट कर इंदौर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

खंडवा जिला अस्पताल में भर्ती ताराबाई को रीढ़ की हड्डी में परेशानी थी, जिसके चलते उनके दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे। ताराबाई को फिमेल मेडिकल वार्ड में भर्ती किया गया था।

खंडवा जिला अस्पताल में भर्ती ताराबाई को रीढ़ की हड्डी में परेशानी थी, जिसके चलते उनके दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे। ताराबाई को फिमेल मेडिकल वार्ड में भर्ती किया गया था।

तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से यहां से उन्हें खंडवा नागचुन हवाई पट्टी से इंदौर एयर एंबुलेंस की मदद से रेफर किया गया है। जिले में पहली बार किसी मरीज को एयर एंबुलेंस से खंडवा से इंदौर रेफर किया गया है।

मरीज के साथ उनके परिजन लक्ष्मण ओसवाल भी एयर एंबुलेंस से गए। उन्होंने ताराबाई के उपचार के लिए पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा इमरजेंसी योजना से निशुल्क सुविधा मिलने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का धन्यवाद दिया।

खंडवा के सिविल सर्जन अनिरुद्ध कौशल ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए बताया कि ताराबाई को एयर एंबुलेंस से रेफर किया गया है। रीढ़ की हड्डी में चोट के कारण कमर के लिए सून पड़ गया था।

उन्होंने बताया कि पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा इमरजेंसी योजना का लाभ उन मरीजों को मिलता है जो आयुष्मान धारक मरीज होते हैं।

अधिकारियों के अनुसार गैर-आयुष्मान कार्ड नागरिकों के लिए राज्य के भीतर सरकारी अस्पतालों तक निशुल्क तथा राज्य के बाहर अनुमोदित दरों पर सशुल्क सेवा उपलब्ध है। इससे यह फायदा होता है कि मरीजों को कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है और आने-जाने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। इस योजना से पहली बार किसी मरीज को भेजा गया है। इसमें मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग का पूरा सहयोग मिला है।

