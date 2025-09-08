पीएम मोदी 17 सितंबर को ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान’ का शुभारंभ करेंगे: जेपी नड्डा

नई दिल्ली, 8 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोमवार को बताया कि 17 सितंबर को पीएम मोदी ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान’ का शुभारंभ करेंगे।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त कर, उनकी बेहतर पहुंच, गुणवत्तापूर्ण देखभाल और जागरूकता सुनिश्चित करना है।

जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, “पीएम मोदी 17 सितंबर को ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान’ का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त कर, उनकी बेहतर पहुंच, गुणवत्तापूर्ण देखभाल और जागरूकता सुनिश्चित करना है।“

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत देशभर में 75,000 स्वास्थ्य शिविर आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में महिलाओं और बच्चों की विशेष स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जो सरकार की समावेशी स्वास्थ्य सेवा के सपने को साकार करेंगी।

उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त, सभी आंगनबाड़ियों में ‘पोषण माह’ मनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य पोषण, स्वास्थ्य जागरूकता और समग्र कल्याण को बढ़ावा देना है। इन प्रयासों से स्वस्थ परिवार और सशक्त समुदाय निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस अभियान से जुड़ने के लिए सभी निजी अस्पतालों से जुड़े साझेदारों से अपील की।

एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, “मैं सभी निजी अस्पतालों और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े साझेदारों से आग्रह करता हूं कि वे आगे आएं और इस जनभागीदारी अभियान का अभिन्न हिस्सा बनें। ‘इंडिया फर्स्ट’ की भावना से प्रेरित होकर, आइए हम सब मिलकर विकसित भारत के निर्माण के लिए अपने सामूहिक प्रयासों को और सशक्त बनाएं।“

बता दें कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। भाजपा इस दिन स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत भी करेगी।

--आईएएनएस

डीकेएम/एएस