नवरात्रि में व्रत रखती हैं अनु अग्रवाल, बताया क्या है महत्व

नई दिल्ली, 24 मार्च (आईएएनएस)। भगवती की आराधना का पर्व नवरात्रि चल रहा है, जिसमें व्रत रखकर भक्त श्रद्धा के साथ देवी की आराधना करते हैं। अभिनेत्री अनु अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर किए पोस्ट में बताया कि वह कई सालों से नवरात्रि के मौके पर व्रत रखती आई हैं।

‘आशिकी’ फेम अभिनेत्री अनु अग्रवाल ने नवरात्रि के मौके पर व्रत को लेकर अपनी अनोखी सोच साझा की है। उन्होंने कहा कि जिसे लोग व्रत रखना समझते हैं, वह असल में सोच-समझकर खाना है। अनु ने इंस्टाग्राम पर किए पोस्ट के साथ लिखा कि नवरात्रि ऐसे समय में आती है जब मौसम बदल रहा होता है और शरीर स्वाभाविक रूप से धीमा पड़ जाता है। ऐसे में हल्का और संतुलित भोजन शरीर को स्वस्थ रखता है और अनावश्यक बीमारियों से बचाता है।

अनु ने लिखा, “जिसे लोग व्रत रखना कहते हैं, वह असल में व्रत रखना नहीं है। यह इस बात के प्रति जागरूक होना है कि आप क्या खाते हैं और आपके शरीर को उस समय क्या सूट करता है। मैं खुद सोच-समझकर खाना बनाती हूं।”

उन्होंने बताया कि सालों से वह इसी आदत को अपना रही हैं। अनु ने फैंस से पूछा, “क्या आप खाना बनाते हैं? मुझे बताइए। इसे प्यार से करें, इसके बहुत फायदे होते हैं।”

अनु अग्रवाल सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और अपनी फॉलोअर्स के साथ स्वास्थ्य, जीवनशैली और व्यक्तिगत अनुभवों से जुड़ी बातें साझा करती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने 1999 में हुई अपनी जीवन बदल देने वाली सड़क दुर्घटना का जिक्र करते हुए बताया कि चेहरे के अलावा उनके पूरे शरीर में उथल-पुथल मच गई थी। उन्होंने कहा, “लोग सिर्फ चेहरे के बारे में बात करते थे, लेकिन मुझे पूरे शरीर को ठीक करना पड़ा। मैंने धैर्य, स्वीकार्यता और खुशी के साथ खुद को रिकवर किया।”

अनु ने योग, अनुशासन, सोच-समझकर जीना और विश्वास को अपना सबसे बड़ा मरहम बताया। उन्होंने कहा कि यह सब काम जारी रखना भी उनके ठीक होने में मददगार रहा।

--आईएएनएस

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