नैनीताल में बढ़ा वायरल फीवर का कहर, बच्चे हो रहे ज्यादा बीमार

नैनीताल, 15 सितंबर (आईएएनएस)। नैनीताल के मौसम में अचानक आए बदलाव के साथ ही वायरल फीवर का प्रकोप तेजी से बढ़ने लगा है। शहर के सबसे बड़े अस्पताल बीडी पांडे जिला चिकित्सालय में इन दिनों मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है।

बीडी पांडे जिला चिकित्सालय की ओपीडी और इमरजेंसी वार्ड में सुबह से ही मरीजों की भीड़ देखने को मिल रही है। यहां रोजाना सैकड़ों मरीज सर्दी, खांसी, गले में खराश, सिरदर्द और तेज बुखार जैसी शिकायतों के साथ पहुंच रहे हैं। वायरल फीवर से सबसे ज्यादा पीड़ित बच्चे हैं।

बीडी पांडे जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. एमएस दुग्ताल ने बताया कि मौसम में परिवर्तन की वजह से इस समय वायरल फीवर के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम में होने वाले अचानक उतार-चढ़ाव से लोग बीमार पड़ रहे हैं। अधिकतर मरीज सिर दर्द, बदन दर्द, गले में खराश, आंखों से पानी आना और लगातार बुखार जैसे लक्षणों के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं। इस मौसम में ज्यादा ठंडा खाने की वजह से भी लोग बीमार पड़ रहे हैं।

डॉ. दुग्ताल ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा कि यदि किसी में वायरल फीवर के शुरुआती लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और लापरवाही से बचना चाहिए। इलाज के साथ-साथ सावधानी बरतना भी बेहद जरूरी है।

उन्होंने कहा कि अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो गुनगुना पानी पिएं, मास्क पहनें, लोगों से दूरी बनाए रखें, गर्म भोजन का सेवन करें और यदि बीमार हैं तो घर पर ही रहकर इलाज कराएं। डॉक्टर की ओर से बताई गई सभी सावधानियों का पालन करें।

नैनीताल में तेजी से बढ़ रहे वायरल फीवर के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञ जनता से अपील कर रहे हैं कि वे अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें और लक्षणों को गंभीरता से लेते हुए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

--आईएएनएस

एसएके/एबीएम