मध्य प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं की स्वास्थ्य जरूरतों के लिए ‘सेवा प्रकल्प’ शुरू करेगी भाजपा

भोपाल, 13 अप्रैल (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का मेडिकल सेल 14 अप्रैल यानी मंगलवार को भोपाल स्थित पार्टी के राज्य मुख्यालय में ‘सेवा प्रकल्प’ शुरू करने जा रहा है। इसका उद्देश्‍य पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए कल्याणकारी उपायों को मजबूत करना है।

इस पहल का उद्घाटन मुख्यमंत्री मोहन यादव, उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की मौजूदगी में करेंगे।

भाजपा मेडिकल सेल के प्रदेश संयोजक डॉ. विशाल सिंह बघेल के मुताबिक, इस पहल को जरूरतमंद पार्टी कार्यकर्ताओं को समय पर चिकित्सा सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।

उन्होंने कहा कि यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप है और संगठन के भीतर सुलभ स्वास्थ्य सेवा सहायता सुनिश्चित करने का प्रयास करती है।

प्रदेश भाजपा मीडिया सेल के प्रभारी आशीष अग्रवाल ने सोमवार को कहा कि 'सेवा प्रकल्प'के तहत, भोपाल स्थित भाजपा राज्य मुख्यालय में एक समर्पित हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा। साथ ही एक परामर्श कक्ष भी होगा जहां अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ चिकित्सा सलाह, प्रारंभिक निदान और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

उन्होंने कहा कि इस पहल से एक भरोसेमंद सहायता प्रणाली के रूप में काम करने की उम्मीद है, विशेष रूप से उन कार्यकर्ताओं के लिए जिन्हें तत्काल चिकित्सा ध्यान या स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में मदद की आवश्यकता है।

यह परियोजना आयुष्मान भारत समेत सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं तक पहुंच को भी आसान बनाएगी। इसके लिए यह जानकारी प्रदान करेगी और लाभार्थियों को आने वाली समस्याओं को हल करने में सहायता करेगी। यह पात्र व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष और विवेकाधीन अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने में भी मदद करेगी।

उन्होंने आगे कहा कि आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी रखा गया है, जिसके लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र, अनुमानित उपचार लागत, आय का प्रमाण और पहचान पत्र जैसे बुनियादी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। कैंसर, हृदय रोग और गुर्दे से संबंधित बीमारियों जैसी गंभीर बीमारियों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि समय पर हस्तक्षेप सुनिश्चित किया जा सके।

अपनी पहुंच का विस्तार करने के लिए, इस पहल के बारे में जानकारी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप नेटवर्क, प्रिंट मीडिया और जमीनी स्तर पर आयोजित संगठनात्मक बैठकों के माध्यम से साझा की जाएगी। सेवाओं को सुव्यवस्थित करने और पहुंच को बेहतर बनाने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।

अग्रवाल ने कहा कि इसके लॉन्च के मौके पर वरिष्ठ नेतृत्व की मौजूदगी के साथ 'सेवा प्रकल्प' मध्य प्रदेश में भाजपा के भीतर स्वास्थ्य सेवा सहायता को बेहतर बनाने और संगठनात्मक कल्याण को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बनने के लिए तैयार है।

--आईएएनएस

एएसएच/पीएम