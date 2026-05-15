स्वास्थ्य

मध्य प्रदेश में भीषण लू का कहर जारी, खजुराहो में तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 15, 2026, 10:27 AM

भोपाल, 14 मई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में गुरुवार को भी भीषण लू का प्रकोप जारी रहा। भोपाल स्थित भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के केंद्र ने विस्तृत मौसम बुलेटिन जारी कर राज्य के कई हिस्सों में तापमान में भारी वृद्धि की जानकारी दी।

14 मई, 2026 को दर्ज किए गए आंकड़ों के अनुसार, राज्य में भीषण लू, गर्म रातें और छिटपुट बारिश, आंधी और ओलावृष्टि जैसी चरम स्थितियां देखी जा रही हैं।

छतरपुर जिले के खजुराहो में राज्य का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

अन्य शहरों में जहां भीषण गर्मी देखी गई, उनमें रतलाम (45.2 डिग्री सेल्सियस) और धार (45 डिग्री सेल्सियस) शामिल हैं।

इसके विपरीत, पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सबसे कम है।

वेदर रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान लगभग स्थिर रहा, लेकिन इंदौर और उज्जैन डिवीजनों में यह सामान्य से काफी अधिक रहा।

धार, रतलाम और खजुराहो जैसे जिलों में पहले ही लू की स्थिति दर्ज की जा चुकी है, जबकि इंदौर और उज्जैन के निवासियों ने असहज गर्म रातों का सामना किया।

आईएमडी ने गुना, राजगढ़ और ग्वालियर सहित कई जिलों में लू की स्थिति जारी रहने की चेतावनी जारी की है।

भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है, और तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

मौसम की भीषण गर्मी के बावजूद, कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई।

जबलपुर और शहडोल डिवीजनों में छिटपुट बारिश दर्ज की गई, जिनमें खैरलांजी में 11.2 मिमी बारिश हुई।

सिवनी समेत कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई, जबकि सतना में धूल भरी आंधी चली।

कई स्थानों पर तेज हवाएं चलीं, जिनमें चित्रकूट में 52 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार दर्ज की गई।

अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच सीधी धूप में निकलने से बचने की सलाह दी है।

किसानों को भी बार-बार सिंचाई करने और फसलों को बढ़ते तापमान से बचाने के लिए मल्चिंग तकनीक का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।

अगले तीन दिनों में तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की और वृद्धि होने की आशंका को देखते हुए राज्य प्रशासन गर्मी की बिगड़ती स्थिति को लेकर सतर्क है।

--आईएएनएस

एमएस/

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