मध्य प्रदेश : डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने सीएचसी का किया निरीक्षण, बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश

सेमरिया, 2 नवंबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रविवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) सेमरिया का निरीक्षण किया। उन्होंने चिकित्सकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने और साफ-सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल में प्रतिदिन होने वाली ओपीडी की जानकारी प्राप्त की।

बताया गया कि अस्पताल में प्रतिदिन लगभग 250 ओपीडी होती है। उप मुख्यमंत्री ने ओपीडी के साथ ही आईडी बनवाकर टेलीमेडिसिन चिकित्सा प्रारंभ करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि टेलीमेडिसिन के माध्यम से जिला चिकित्सालय और संजय गांधी अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सकों से मरीजों के संबंध में स्थानीय चिकित्सक उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने जांचों के विषय में जानकारी लेते हुए कहा कि अस्पताल में होने वाली जांच यहां कराएं और अन्य जांच के लिए जिला चिकित्सालय भेजें। निजी जांच केन्द्रों में जांच न कराई जाए।

उन्होंने संस्थागत प्रसव को बढ़ाने और गर्भवती महिलाओं की समय-समय पर की जाने वाली जांच की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं की जानकारी रखें और उनकी जांच में सहयोग करें। इसके लिए चिकित्सालय के चिकित्सक आशा कार्यकर्ताओं के सतत संपर्क में रहें।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने अस्पताल के वार्डों और अन्य कक्षों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखीं। निरीक्षण के दौरान शौचालयों में साफ-सफाई न होने पर उप मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त की और सफाई प्रारंभ कराया। उन्होंने हिदायत दी कि अस्पताल में साफ-सफाई व्यवस्थित ढंग से रहे। यह जिम्मेदारी इंचार्ज की है अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए और सफाई न रखने वाले सफाई कर्मियों को भी बदला जाए।

इस दौरान डिप्टी सीएम ने सेमरिया में निर्माणाधीन अस्पताल भवन का निरीक्षण किया और गुणवत्तापूर्ण ढंग से समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नवीन भवन के बन जाने से चिकित्सकीय स्टाफ में वृद्धि होगी और चिकित्सा सुविधाएं भी और बेहतर मिलेंगी।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने मेडिकल कॉलेज रीवा और संजय गांधी अस्पताल परिसर के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के विस्तार के लिए निर्माण कार्य तत्काल शुरू करें। एजेंसी दो दिन में निर्माण स्थल से मलबा हटाकर निर्माण कार्य प्रारंभ करें। कैंसर यूनिट का शेष कार्य भी तेजी से पूरा कराएं, जिससे इसका उपयोग शुरू हो सके।

--आईएएनएस

पीएसके/एबीएम